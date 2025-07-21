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Посол в Канаде рассказал, как Оттава демонизирует Россию
Посол в Канаде рассказал, как Оттава демонизирует Россию - 21.07.2025, ПРАЙМ
Посол в Канаде рассказал, как Оттава демонизирует Россию
Канадские власти продолжают навязчиво распространять обвинения в адрес "всемогущих" российских хакеров, что лишь служит цели демонизировать Москву, заявил РИА... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T16:47+0300
2025-07-21T16:47+0300
2025-07-21T16:47+0300
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Канадские власти продолжают навязчиво распространять обвинения в адрес "всемогущих" российских хакеров, что лишь служит цели демонизировать Москву, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Ранее канадский министр иностранных дел Анита Ананд, министр обороны Дэвид Макгинти и министр общественной безопасности Гэри Анандасангари обвинили Москву в "злонамеренной киберактивности, направленной против Соединённого Королевства, других союзников и Украины". В ответ российское посольство отметило, что Оттава предпочла опубликовать "громкое заявление", не подкреплённое доказательствами. "Либеральный кабинет уже давно воображает всемогущих российских хакеров. Оттава ими просто одержима. Очередная партия обвинений - банальный хайп, снова без фактов. Это всего лишь элемент политического курса на демонизацию России", - заявил Степанов. По его словам, в Москве с иронией воспринимают заявления Канады, выступающей в защиту Лондона. "Как будто бывшая метрополия не в состоянии сама выразить свое мнение", - добавил посол. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
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Политика, КАНАДА, РОССИЯ, хакеры
Посол в Канаде рассказал, как Оттава демонизирует Россию
Посол Степанов: в Канаде продолжают распространять слухи о российских хакерах
ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Канадские власти продолжают навязчиво распространять обвинения в адрес "всемогущих" российских хакеров, что лишь служит цели демонизировать Москву, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
Ранее канадский министр иностранных дел Анита Ананд, министр обороны Дэвид Макгинти и министр общественной безопасности Гэри Анандасангари обвинили Москву в "злонамеренной киберактивности, направленной против Соединённого Королевства, других союзников и Украины".
В ответ российское посольство отметило, что Оттава предпочла опубликовать "громкое заявление", не подкреплённое доказательствами.
"Либеральный кабинет уже давно воображает всемогущих российских хакеров. Оттава ими просто одержима. Очередная партия обвинений - банальный хайп, снова без фактов. Это всего лишь элемент политического курса на демонизацию России", - заявил Степанов.
По его словам, в Москве с иронией воспринимают заявления Канады, выступающей в защиту Лондона.
"Как будто бывшая метрополия не в состоянии сама выразить свое мнение", - добавил посол.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
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