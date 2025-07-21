https://1prime.ru/20250721/kanada-859758322.html

Посол в Канаде рассказал, как Оттава демонизирует Россию

Посол в Канаде рассказал, как Оттава демонизирует Россию - 21.07.2025, ПРАЙМ

Посол в Канаде рассказал, как Оттава демонизирует Россию

Канадские власти продолжают навязчиво распространять обвинения в адрес "всемогущих" российских хакеров, что лишь служит цели демонизировать Москву, заявил РИА... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T16:47+0300

2025-07-21T16:47+0300

2025-07-21T16:47+0300

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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Канадские власти продолжают навязчиво распространять обвинения в адрес "всемогущих" российских хакеров, что лишь служит цели демонизировать Москву, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Ранее канадский министр иностранных дел Анита Ананд, министр обороны Дэвид Макгинти и министр общественной безопасности Гэри Анандасангари обвинили Москву в "злонамеренной киберактивности, направленной против Соединённого Королевства, других союзников и Украины". В ответ российское посольство отметило, что Оттава предпочла опубликовать "громкое заявление", не подкреплённое доказательствами. "Либеральный кабинет уже давно воображает всемогущих российских хакеров. Оттава ими просто одержима. Очередная партия обвинений - банальный хайп, снова без фактов. Это всего лишь элемент политического курса на демонизацию России", - заявил Степанов. По его словам, в Москве с иронией воспринимают заявления Канады, выступающей в защиту Лондона. "Как будто бывшая метрополия не в состоянии сама выразить свое мнение", - добавил посол. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.

https://1prime.ru/20250708/opros-859304034.html

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канада, россия, хакеры