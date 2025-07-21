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Кингисеппский машиностроительный завод официально вошел в состав ОСК

Кингисеппский машиностроительный завод официально вошел в состав ОСК - 21.07.2025, ПРАЙМ

Кингисеппский машиностроительный завод официально вошел в состав ОСК

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) официально вошёл в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил РИА | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:02+0300

2025-07-21T09:02+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) официально вошёл в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко. Полноправным учредителем стало ООО "Группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты", которая входит в состав группы предприятий АО "ОСК". Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. "Холдинг КМЗ вошел в состав ОСК для реализации крупных проектов по импортозамещению. Документы подписаны. Впереди много общих задач. В такое время, когда Россия на этапе возрождения промышленности и в эпоху сложных взаимоотношений с Западом, мы как никогда должны работать сообща с государством и реализовывать в жизнь необходимые проекты для развития России", - сказал Даниленко. Главной задачей вхождения военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) является создание двигателей в 10 Мвт мощности для крупнотоннажного флота: океанских танкеров, газовозов, балкеров.Ранее в интервью РИА Новости директор заявлял, что КМЗ рассматривает вопрос перехода в состав ОСК для реализации важной задачи - разработки и создания судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота: танкеров, балкеров, газовозов и других судов. Для решения этой задачи необходимо стабильное и объемное финансирование. Тогда Даниленко подчеркнул, что России нужен собственный крупнотоннажный флот, а для него нужны двигатели.

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промышленность, бизнес, россия, запад