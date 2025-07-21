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В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией - 21.07.2025, ПРАЙМ
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В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией
В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией
Город Хэган в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, который граничит с Россией, строит новый аэропорт, чтобы извлечь выгоду из растущего... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:36+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Город Хэган в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, который граничит с Россией, строит новый аэропорт, чтобы извлечь выгоду из растущего товарооборота между РФ и КНР, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Издание отмечает, что строительство аэропорта является одним из шагов по возрождению экономики города, который много лет испытывал промышленный спад и сокращение численности населения. Согласно официальным данным, население Хэгана сократилось с примерно 1,1 миллиона человек в 2010-х годах до 850 000 человек в 2025 году, а ВВП снизился с 40,92 миллиарда юаней (5,7 миллиарда долларов США) в 2022 году до 38,02 миллиарда в 2024 году. "Хэган, который граничит с Россией и имеет два сухопутных порта, может извлечь выгоду из роста двусторонней торговли, которая, по данным китайской таможни, достигла 244,8 миллиарда долларов в 2024 году", - пишет газета. Сообщается, что ранее в июле власти Хэгана объявили о скором начале строительства аэропорта Лобэй, который по плану откроется к 2027 году, а работы обойдутся в 1,2 миллиарда юаней (около 167 миллионов долларов). Новая воздушная гавань сможет принимать по 450 тысяч пассажиров и 1600 тонн грузов в год. "Близость Хэгана к России дает ему шанс стать региональным логистическим хабом, если приграничная торговля продолжит расширяться", - заявил преподаватель университета Hang Seng в Гонконге Дэвид Вонг, его слова приводит газета.
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бизнес, рф, китай, сша
Экономика, Бизнес, РФ, КИТАЙ, США
15:36 21.07.2025
 
В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией

SCMP: город Хэган в Китае, граничащий с Россией, построит новый аэропорт

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Город Хэган в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, который граничит с Россией, строит новый аэропорт, чтобы извлечь выгоду из растущего товарооборота между РФ и КНР, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Издание отмечает, что строительство аэропорта является одним из шагов по возрождению экономики города, который много лет испытывал промышленный спад и сокращение численности населения. Согласно официальным данным, население Хэгана сократилось с примерно 1,1 миллиона человек в 2010-х годах до 850 000 человек в 2025 году, а ВВП снизился с 40,92 миллиарда юаней (5,7 миллиарда долларов США) в 2022 году до 38,02 миллиарда в 2024 году.
"Хэган, который граничит с Россией и имеет два сухопутных порта, может извлечь выгоду из роста двусторонней торговли, которая, по данным китайской таможни, достигла 244,8 миллиарда долларов в 2024 году", - пишет газета.
Сообщается, что ранее в июле власти Хэгана объявили о скором начале строительства аэропорта Лобэй, который по плану откроется к 2027 году, а работы обойдутся в 1,2 миллиарда юаней (около 167 миллионов долларов). Новая воздушная гавань сможет принимать по 450 тысяч пассажиров и 1600 тонн грузов в год.
"Близость Хэгана к России дает ему шанс стать региональным логистическим хабом, если приграничная торговля продолжит расширяться", - заявил преподаватель университета Hang Seng в Гонконге Дэвид Вонг, его слова приводит газета.
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