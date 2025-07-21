https://1prime.ru/20250721/kitay-859755620.html
В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией
В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией
Город Хэган в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, который граничит с Россией, строит новый аэропорт, чтобы извлечь выгоду из растущего... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:36+0300
2025-07-21T15:36+0300
2025-07-21T15:36+0300
экономика
бизнес
рф
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Город Хэган в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, который граничит с Россией, строит новый аэропорт, чтобы извлечь выгоду из растущего товарооборота между РФ и КНР, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Издание отмечает, что строительство аэропорта является одним из шагов по возрождению экономики города, который много лет испытывал промышленный спад и сокращение численности населения. Согласно официальным данным, население Хэгана сократилось с примерно 1,1 миллиона человек в 2010-х годах до 850 000 человек в 2025 году, а ВВП снизился с 40,92 миллиарда юаней (5,7 миллиарда долларов США) в 2022 году до 38,02 миллиарда в 2024 году. "Хэган, который граничит с Россией и имеет два сухопутных порта, может извлечь выгоду из роста двусторонней торговли, которая, по данным китайской таможни, достигла 244,8 миллиарда долларов в 2024 году", - пишет газета. Сообщается, что ранее в июле власти Хэгана объявили о скором начале строительства аэропорта Лобэй, который по плану откроется к 2027 году, а работы обойдутся в 1,2 миллиарда юаней (около 167 миллионов долларов). Новая воздушная гавань сможет принимать по 450 тысяч пассажиров и 1600 тонн грузов в год. "Близость Хэгана к России дает ему шанс стать региональным логистическим хабом, если приграничная торговля продолжит расширяться", - заявил преподаватель университета Hang Seng в Гонконге Дэвид Вонг, его слова приводит газета.
https://1prime.ru/20250720/pivo-859723398.html
рф
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, китай, сша
Экономика, Бизнес, РФ, КИТАЙ, США
В Китае построят новый аэропорт на фоне роста товарооборота с Россией
SCMP: город Хэган в Китае, граничащий с Россией, построит новый аэропорт
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Город Хэган в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, который граничит с Россией, строит новый аэропорт, чтобы извлечь выгоду из растущего товарооборота между РФ и КНР, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Издание отмечает, что строительство аэропорта является одним из шагов по возрождению экономики города, который много лет испытывал промышленный спад и сокращение численности населения. Согласно официальным данным, население Хэгана сократилось с примерно 1,1 миллиона человек в 2010-х годах до 850 000 человек в 2025 году, а ВВП снизился с 40,92 миллиарда юаней (5,7 миллиарда долларов США) в 2022 году до 38,02 миллиарда в 2024 году.
"Хэган, который граничит с Россией и имеет два сухопутных порта, может извлечь выгоду из роста двусторонней торговли, которая, по данным китайской таможни, достигла 244,8 миллиарда долларов в 2024 году", - пишет газета.
Сообщается, что ранее в июле власти Хэгана объявили о скором начале строительства аэропорта Лобэй, который по плану откроется к 2027 году, а работы обойдутся в 1,2 миллиарда юаней (около 167 миллионов долларов). Новая воздушная гавань сможет принимать по 450 тысяч пассажиров и 1600 тонн грузов в год.
"Близость Хэгана к России дает ему шанс стать региональным логистическим хабом, если приграничная торговля продолжит расширяться", - заявил преподаватель университета Hang Seng в Гонконге Дэвид Вонг, его слова приводит газета.
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума