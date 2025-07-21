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В Китае открылась клиника, где помогают не желающим работать, пишут СМИ
В Китае открылась клиника, где помогают не желающим работать, пишут СМИ - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Китае открылась клиника, где помогают не желающим работать, пишут СМИ
Клиника, где помогают людям, которые не хотят ходить на работу, открылась в Китае, пишет газета South China Morning Post. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T18:26+0300
2025-07-21T18:26+0300
2025-07-21T18:27+0300
экономика
китай
клиника
работа
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Клиника, где помогают людям, которые не хотят ходить на работу, открылась в Китае, пишет газета South China Morning Post. Как пишет издание, такую идею предложили родители, которые ранее водили своих детей в "клинику по лечению нежелания ходить в школу" и спрашивали, существует ли аналогичная клиника для взрослых, не желающих ходить на работу. Согласно газете, новая клиника для взрослых расположена в провинции Хэбэй. "Китайская больница привлекла внимание всей страны, открыв "клинику по лечению нежелания ходить на работу", целью которой является борьба с тревогой и депрессией, связанными с работой... Целью работы клиники является помощь людям, которые страдают от усталости, истощения, эмоциональной нестабильности или испытывают общее ощущение бессмысленности своей работы", - говорится в сообщении. По данным газеты, процесс диагностики включает в себя беседу для оценки общего эмоционального состояния пациентов и медицинский осмотр для исключения органических нарушений, после чего клиника разрабатывает индивидуальный план лечения для каждого пациента. Отмечается, что фактическое число пациентов клиники относительно невелико.
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китай, клиника, работа
Экономика, КИТАЙ, клиника, работа
В Китае открылась клиника, где помогают не желающим работать, пишут СМИ
SCMP: в Китае открылась клиника, где помогают тем, кто не хочет работать
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Клиника, где помогают людям, которые не хотят ходить на работу, открылась в Китае, пишет газета South China Morning Post.
Как пишет издание, такую идею предложили родители, которые ранее водили своих детей в "клинику по лечению нежелания ходить в школу" и спрашивали, существует ли аналогичная клиника для взрослых, не желающих ходить на работу. Согласно газете, новая клиника для взрослых расположена в провинции Хэбэй.
"Китайская больница привлекла внимание всей страны, открыв "клинику по лечению нежелания ходить на работу", целью которой является борьба с тревогой и депрессией, связанными с работой... Целью работы клиники является помощь людям, которые страдают от усталости, истощения, эмоциональной нестабильности или испытывают общее ощущение бессмысленности своей работы", - говорится в сообщении.
По данным газеты, процесс диагностики включает в себя беседу для оценки общего эмоционального состояния пациентов и медицинский осмотр для исключения органических нарушений, после чего клиника разрабатывает индивидуальный план лечения для каждого пациента. Отмечается, что фактическое число пациентов клиники относительно невелико.
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