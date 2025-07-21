Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250721/klop-859749728.html
В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя
В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя
Новый вид вредителей - красноголовый клоп - в некоторых регионах центральной России и Поволжья повредил значительную долю урожая, причины его появления связаны... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:32+0300
2025-07-21T13:32+0300
минсельхоз
сельское хозяйство
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/00/841490029_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_3fff39e1d5b1dab9836c743b38a1e6f8.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новый вид вредителей - красноголовый клоп - в некоторых регионах центральной России и Поволжья повредил значительную долю урожая, причины его появления связаны в том числе с влажной и теплой погодой, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая на круглом столе "Пестициды и экология: как обеспечить безопасность" в Госдуме. "В этом году мы столкнулись с нашествием красноголового клопа в центральных регионах России, в регионах Поволжья. Это тот вредитель, которого не было никогда, но он сегодня в отдельных регионах привел к повреждению значительной доли урожая. При этом первоначально ни в прогнозах, ни в каких-то научных исследованиях появление этого вредителя не предполагалось", - рассказал Некрасов. Он связал появление новых вредителей с теплой и влажной погодой, а также глобальным изменением климата.
https://1prime.ru/20250716/yaytsa-859550872.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/00/841490029_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4091a4bce033c1eda2881d4b65a37589.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минсельхоз, сельское хозяйство, россия
Минсельхоз, Сельское хозяйство, РОССИЯ
13:32 21.07.2025
 
В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя

Минсельхоз: в России впервые наблюдается нашествие красноголового клопа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новый вид вредителей - красноголовый клоп - в некоторых регионах центральной России и Поволжья повредил значительную долю урожая, причины его появления связаны в том числе с влажной и теплой погодой, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая на круглом столе "Пестициды и экология: как обеспечить безопасность" в Госдуме.
"В этом году мы столкнулись с нашествием красноголового клопа в центральных регионах России, в регионах Поволжья. Это тот вредитель, которого не было никогда, но он сегодня в отдельных регионах привел к повреждению значительной доли урожая. При этом первоначально ни в прогнозах, ни в каких-то научных исследованиях появление этого вредителя не предполагалось", - рассказал Некрасов.
Он связал появление новых вредителей с теплой и влажной погодой, а также глобальным изменением климата.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на яйца
16 июля, 13:35
 
МинсельхозСельское хозяйствоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала