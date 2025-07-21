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В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя
В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя
Новый вид вредителей - красноголовый клоп - в некоторых регионах центральной России и Поволжья повредил значительную долю урожая, причины его появления связаны... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:32+0300
2025-07-21T13:32+0300
2025-07-21T13:32+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новый вид вредителей - красноголовый клоп - в некоторых регионах центральной России и Поволжья повредил значительную долю урожая, причины его появления связаны в том числе с влажной и теплой погодой, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая на круглом столе "Пестициды и экология: как обеспечить безопасность" в Госдуме. "В этом году мы столкнулись с нашествием красноголового клопа в центральных регионах России, в регионах Поволжья. Это тот вредитель, которого не было никогда, но он сегодня в отдельных регионах привел к повреждению значительной доли урожая. При этом первоначально ни в прогнозах, ни в каких-то научных исследованиях появление этого вредителя не предполагалось", - рассказал Некрасов. Он связал появление новых вредителей с теплой и влажной погодой, а также глобальным изменением климата.
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минсельхоз, сельское хозяйство, россия
Минсельхоз, Сельское хозяйство, РОССИЯ
В Минсельхозе рассказали о нашествии в России нового вредителя
Минсельхоз: в России впервые наблюдается нашествие красноголового клопа
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новый вид вредителей - красноголовый клоп - в некоторых регионах центральной России и Поволжья повредил значительную долю урожая, причины его появления связаны в том числе с влажной и теплой погодой, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, выступая на круглом столе "Пестициды и экология: как обеспечить безопасность" в Госдуме.
"В этом году мы столкнулись с нашествием красноголового клопа в центральных регионах России, в регионах Поволжья. Это тот вредитель, которого не было никогда, но он сегодня в отдельных регионах привел к повреждению значительной доли урожая. При этом первоначально ни в прогнозах, ни в каких-то научных исследованиях появление этого вредителя не предполагалось", - рассказал Некрасов.
Он связал появление новых вредителей с теплой и влажной погодой, а также глобальным изменением климата.
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