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Во Франции изъяли рекордную с начала года партию кокаина - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Во Франции изъяли рекордную с начала года партию кокаина
Во Франции изъяли рекордную с начала года партию кокаина - 21.07.2025, ПРАЙМ
Во Франции изъяли рекордную с начала года партию кокаина
Объем изъятого кокаина во Франции стал рекордным в первом полугодии 2025 года, следует из отчета Бюро по борьбе с наркотиками (Ofast). | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T21:32+0300
2025-07-21T21:32+0300
происшествия
франция
наркотики
изъятие
рекорд
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ПАРИЖ, 21 июл – ПРАЙМ. Объем изъятого кокаина во Франции стал рекордным в первом полугодии 2025 года, следует из отчета Бюро по борьбе с наркотиками (Ofast). "В первой половине 2025 года объем изъятого кокаина достиг рекордных 37,5 тонн по сравнению с 25,8 тонны в первой половине 2024 года, увеличившись на 45%", - говорится в отчете, который цитирует радиостанция Franceinfo. При этом, по данным СМИ, в отчет не вошли данные об изъятых в середине июля у Антильских островов 4,8 тоннах этого наркотика. Таким образом, общая цифра увеличивается до 42,3 тонны за полгода. Согласно отчёту Ofast, цена на теневом рынке за грамм кокаина во Франции в прошлом году снизилась впервые примерно за десять лет. В 2024 году она в среднем составила 58 евро, что на 12% ниже прежней стоимости. "Потребление кокаина во Франции растёт, а его незаконный оборот распространен практически по всей стране", - сообщает организация. Она указывает на высокую "рентабельность" наркотрафика, когда "оптовая цена" между Колумбией и Францией увеличивается в 25 раз, что "подталкивает всё больше французских торговцев вкладывать средства в кокаин". Отмечается, что этот наркотик перевозят всеми возможными способами: самолётами, лодками, полупогружными аппаратами, автомобилями, грузовыми перевозками и так далее. Ofast также указывает на рост числа подставных пассажиров, прячущих наркотик. Так, за прошлый год во Франции было арестовано 1640 пассажиров, в основном с Антильских островов и из Французской Гвианы, "со средним объёмом перевозимого товара 2,85 килограмма". Ранее глава минюста Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в стране вскоре будет открыта тюрьма строгого режима для наркоторговцев, куда министр намерен переместить 100 самых опасных преступников, чтобы лишить их возможности руководить "торговлей" из тюремной камеры. Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
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франция, наркотики, изъятие, рекорд
Происшествия, ФРАНЦИЯ, наркотики, изъятие, рекорд
21:32 21.07.2025
 
Во Франции изъяли рекордную с начала года партию кокаина

Ofast: во Франции изъяли рекордное с начала 2025 года количество кокаина

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 21 июл – ПРАЙМ. Объем изъятого кокаина во Франции стал рекордным в первом полугодии 2025 года, следует из отчета Бюро по борьбе с наркотиками (Ofast).
"В первой половине 2025 года объем изъятого кокаина достиг рекордных 37,5 тонн по сравнению с 25,8 тонны в первой половине 2024 года, увеличившись на 45%", - говорится в отчете, который цитирует радиостанция Franceinfo.
При этом, по данным СМИ, в отчет не вошли данные об изъятых в середине июля у Антильских островов 4,8 тоннах этого наркотика. Таким образом, общая цифра увеличивается до 42,3 тонны за полгода.
Согласно отчёту Ofast, цена на теневом рынке за грамм кокаина во Франции в прошлом году снизилась впервые примерно за десять лет. В 2024 году она в среднем составила 58 евро, что на 12% ниже прежней стоимости.
"Потребление кокаина во Франции растёт, а его незаконный оборот распространен практически по всей стране", - сообщает организация.
Она указывает на высокую "рентабельность" наркотрафика, когда "оптовая цена" между Колумбией и Францией увеличивается в 25 раз, что "подталкивает всё больше французских торговцев вкладывать средства в кокаин". Отмечается, что этот наркотик перевозят всеми возможными способами: самолётами, лодками, полупогружными аппаратами, автомобилями, грузовыми перевозками и так далее. Ofast также указывает на рост числа подставных пассажиров, прячущих наркотик. Так, за прошлый год во Франции было арестовано 1640 пассажиров, в основном с Антильских островов и из Французской Гвианы, "со средним объёмом перевозимого товара 2,85 килограмма".
Ранее глава минюста Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в стране вскоре будет открыта тюрьма строгого режима для наркоторговцев, куда министр намерен переместить 100 самых опасных преступников, чтобы лишить их возможности руководить "торговлей" из тюремной камеры.
Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
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В Болгарии в дипломатической машине обнаружили рекордную партию кокаина
Вчера, 19:16
 
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