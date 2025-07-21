https://1prime.ru/20250721/lazer-859760383.html
"Переломный момент в СВО". В России готовят лазерную революцию
"Переломный момент в СВО". В России готовят лазерную революцию - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Переломный момент в СВО". В России готовят лазерную революцию
В российские войска в ближайшей перспективе могут поступить принципиально новые системы для отражения массированных атак дронов Вооруженных сил Украины. По... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T17:55+0300
2025-07-21T17:55+0300
2025-07-21T17:55+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. В российские войска в ближайшей перспективе могут поступить принципиально новые системы для отражения массированных атак дронов Вооруженных сил Украины. По инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова в стране стартовала масштабная программа по усилению противовоздушной обороны, ключевым элементом которой выступает лазерная система "Посох". Об этом рассказывается в публикации "МК".По данным "МК", "Посох" к сегодняшнему дню уже успешно прошел первый этап испытаний, подтвердив способность поражать воздушные цели на расстоянии до 0,5 км всего за 0,2 секунды.На втором этапе российской лазерной системе предстоит доказать свою состоятельность в борьбе против имитации одного из самых эффективных дронов ВСУ "Лютый".Как отмечается в статье, в настоящий момент Россия уже располагает сразу несколькими видами лазерных систем, но, как считают инженеры и военные, "Посох" является наиболее совершенным, его и рассматривают в качестве альтернативы дорогостоящим зенитно-ракетным комплексам, которые, кроме прочего, могут испытывать сложности при отражении массированных атак БПЛА. Ведь на "залп" "Посоха" расходуется электричество, а не ракеты. Если "Посох" успешно пройдет испытания по поражению целей на расстоянии полтора километра, его, как сообщает "МК", ожидает повсеместное распространение в войсках. В этом случае может наступить переломный момент в СВО, ведь дроны на сегодняшний день - главное оружие Украины.
https://1prime.ru/20250508/samolet-857395865.html
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минобороны рф, андрей белоусов, лазерное оружие, пво, дроны, всу
Вооружения, Минобороны РФ, Андрей Белоусов, лазерное оружие, ПВО, дроны, ВСУ
"Переломный момент в СВО". В России готовят лазерную революцию
"МК": в России создают лазерную систему "Посох" для отражения массовых атак БПЛА
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ.
В российские войска в ближайшей перспективе могут поступить принципиально новые системы для отражения массированных атак дронов Вооруженных сил Украины. По инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова в стране стартовала масштабная программа по усилению противовоздушной обороны, ключевым элементом которой выступает лазерная система "Посох". Об этом рассказывается в публикации "МК"
.
По данным "МК", "Посох" к сегодняшнему дню уже успешно прошел первый этап испытаний, подтвердив способность поражать воздушные цели на расстоянии до 0,5 км всего за 0,2 секунды.
На втором этапе российской лазерной системе предстоит доказать свою состоятельность в борьбе против имитации одного из самых эффективных дронов ВСУ "Лютый".
Как отмечается в статье, в настоящий момент Россия уже располагает сразу несколькими видами лазерных систем, но, как считают инженеры и военные, "Посох" является наиболее совершенным, его и рассматривают в качестве альтернативы дорогостоящим зенитно-ракетным комплексам, которые, кроме прочего, могут испытывать сложности при отражении массированных атак БПЛА. Ведь на "залп" "Посоха" расходуется электричество, а не ракеты.
Если "Посох" успешно пройдет испытания по поражению целей на расстоянии полтора километра, его, как сообщает "МК", ожидает повсеместное распространение в войсках. В этом случае может наступить переломный момент в СВО, ведь дроны на сегодняшний день - главное оружие Украины.
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