https://1prime.ru/20250721/ldpr-859731186.html

ЛДПР предложила освободить участников СВО от уплаты налогов

ЛДПР предложила освободить участников СВО от уплаты налогов - 21.07.2025, ПРАЙМ

ЛДПР предложила освободить участников СВО от уплаты налогов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, предлагающий освободить участников... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T01:22+0300

2025-07-21T01:22+0300

2025-07-21T01:22+0300

финансы

экономика

банки

рф

лдпр

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859731186.jpg?1753050168

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, предлагающий освободить участников СВО и многодетные семьи от уплаты налогов с процентов по вкладам в российских банках, которые были получены в 2025-2027 годах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменение предлагается внести в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ. "Законопроектом предлагается в качестве дополнительной меры налоговой поддержки в перечень доходов, не подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, включить доходы в виде процентов, полученных в 2025 – 2027 годах по вкладам в банках, находящимся в РФ, лицами, имеющими трех и более детей, а также участниками СВО и выполняющими задачи в районах, прилегающих к проведению СВО", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал в беседе с РИА Новости замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, создание особых условий и всесторонняя поддержка участников СВО, а также многодетных семей является одним из национальных приоритетов РФ. "Мы должны освободить наших защитников, рискующих жизнью в зоне боевых действий, и граждан, поднимающих нашу демографию, от лишних трат. Уплата налога на проценты по банковским вкладам может быть обременительна для данных граждан. Семьи бойцов и многодетные граждане не должны нести дополнительную финансовую нагрузку, сэкономленные средства они смогут потратить на обучение, развитие, улучшение жилищных условий или отдых", - добавил он. В России с 1 января 2025 года все граждане должны платить налог на процентный доход по вкладам и счетам, размещенным в российских банках. На данный момент ставка налога составляет 13% при условии, что доход не превышает 2,4 миллиона рублей, и 15% - если доход выше данной суммы. При этом такие доходы освобождались от налогообложения при получении в 2021 и 2022 годах, однако далее мера поддержки не была предоставлена.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, лдпр, госдума