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М-12 "Восток" соединит центральную часть России с Сибирью и ДФО
М-12 "Восток" соединит центральную часть России с Сибирью и ДФО - 21.07.2025, ПРАЙМ
М-12 "Восток" соединит центральную часть России с Сибирью и ДФО
Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T06:24+0300
2025-07-21T06:24+0300
2025-07-21T06:24+0300
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россия
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дальний восток
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 "Восток", которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности. Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией", - сказал он.
Мишустин отметил, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, мобильности жителей, развития экономики.
Протяженность дорог в макрорегионе сегодня почти 60 тысяч километров, 8 тысяч из них входят в опорную сеть. В нацпроекте "Инфраструктура для жизни" определены свыше 370 миллиардов рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока до 2030 года.
"Очень важно довести состояние трасс до среднероссийского уровня. И еще в соответствующем шестилетнем плане предусмотрена реализация 36 региональных дорожных объектов на общую сумму более 130 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.
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бизнес, россия, дальний восток, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Дальний Восток, Михаил Мишустин
М-12 "Восток" соединит центральную часть России с Сибирью и ДФО
Мишустин: трасса М-12 "Восток" соединит центральную часть России с Сибирью и ДФО
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 "Восток", которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности. Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией", - сказал он.
Мишустин отметил, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, мобильности жителей, развития экономики.
Протяженность дорог в макрорегионе сегодня почти 60 тысяч километров, 8 тысяч из них входят в опорную сеть. В нацпроекте "Инфраструктура для жизни" определены свыше 370 миллиардов рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока до 2030 года.
"Очень важно довести состояние трасс до среднероссийского уровня. И еще в соответствующем шестилетнем плане предусмотрена реализация 36 региональных дорожных объектов на общую сумму более 130 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.