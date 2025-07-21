https://1prime.ru/20250721/mechel-859766084.html

АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела"

АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела" - 21.07.2025, ПРАЙМ

АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг металлургической компании "Мечел" до уровня "A-(RU)" с "негативным" прогнозом,... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T20:47+0300

2025-07-21T20:47+0300

2025-07-21T20:47+0300

экономика

акра

кредитный рейтинг

мечел

https://cdnn.1prime.ru/img/79377/12/793771221_0:58:3059:1779_1920x0_80_0_0_113ed6cfdb75fcf29c8cd6cd8136b6fc.jpg

МОСКВА, 21 июля - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг металлургической компании "Мечел" до уровня "A-(RU)" с "негативным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Мечел" до уровня "A-(RU)", прогноз "негативный". Понижение кредитного рейтинга … связано с ухудшением показателя долговой нагрузки вследствие уменьшения операционного денежного потока из-за более низких цен реализации основной продукции компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что сохранение "негативного" прогноза по кредитному рейтингу объясняется тем, что есть определенная вероятность менее уверенного восстановления операционного денежного потока "Мечела" в 2026 году на фоне постепенного восстановления цен уголь и другую основную продукцию компании. Согласно сообщению, кредитный рейтинг "Мечела" обусловлен сильной рыночной позицией и сильной оценкой бизнес-профиля, которая определяется с учетом высокой степени вертикальной интеграции, значительной доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж, а также сильной продуктовой диверсификации товарного портфеля. "Сдерживающими факторами для финансового риск-профиля и уровня рейтинга являются все еще высокий показатель долговой нагрузки и низкий показатель обслуживания долга", - добавляется в сообщении. По оценке АКРА, к ухудшению рейтинга может привести то, что в 2026 году показатель обслуживания долга будет находиться на уровне ниже 2,5х, а показатель долговой нагрузки превысит 3,5х. На прошлой неделе Минэнерго РФ сообщало, что уже семь угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК". "Мечел" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 20 промышленных предприятий производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

https://1prime.ru/20250630/mechel-859013130.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акра, кредитный рейтинг, мечел