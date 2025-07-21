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АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела" - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/mechel-859766084.html
АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела"
АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела" - 21.07.2025, ПРАЙМ
АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг металлургической компании "Мечел" до уровня "A-(RU)" с "негативным" прогнозом,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T20:47+0300
2025-07-21T20:47+0300
экономика
акра
кредитный рейтинг
мечел
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МОСКВА, 21 июля - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг металлургической компании "Мечел" до уровня "A-(RU)" с "негативным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА. "АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Мечел" до уровня "A-(RU)", прогноз "негативный". Понижение кредитного рейтинга … связано с ухудшением показателя долговой нагрузки вследствие уменьшения операционного денежного потока из-за более низких цен реализации основной продукции компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что сохранение "негативного" прогноза по кредитному рейтингу объясняется тем, что есть определенная вероятность менее уверенного восстановления операционного денежного потока "Мечела" в 2026 году на фоне постепенного восстановления цен уголь и другую основную продукцию компании. Согласно сообщению, кредитный рейтинг "Мечела" обусловлен сильной рыночной позицией и сильной оценкой бизнес-профиля, которая определяется с учетом высокой степени вертикальной интеграции, значительной доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж, а также сильной продуктовой диверсификации товарного портфеля. "Сдерживающими факторами для финансового риск-профиля и уровня рейтинга являются все еще высокий показатель долговой нагрузки и низкий показатель обслуживания долга", - добавляется в сообщении. По оценке АКРА, к ухудшению рейтинга может привести то, что в 2026 году показатель обслуживания долга будет находиться на уровне ниже 2,5х, а показатель долговой нагрузки превысит 3,5х. На прошлой неделе Минэнерго РФ сообщало, что уже семь угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК". "Мечел" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 20 промышленных предприятий производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
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акра, кредитный рейтинг, мечел
Экономика, АКРА, кредитный рейтинг, Мечел
20:47 21.07.2025
 
АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела"

АКРА понизило кредитный рейтинг "Мечела" до уровня "A-(RU)", прогноз "негативный"

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский металлургический комбинат (ЧМК)
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 21 июля - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг металлургической компании "Мечел" до уровня "A-(RU)" с "негативным" прогнозом, говорится в сообщении АКРА.
"АКРА понизило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Мечел" до уровня "A-(RU)", прогноз "негативный". Понижение кредитного рейтинга … связано с ухудшением показателя долговой нагрузки вследствие уменьшения операционного денежного потока из-за более низких цен реализации основной продукции компании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сохранение "негативного" прогноза по кредитному рейтингу объясняется тем, что есть определенная вероятность менее уверенного восстановления операционного денежного потока "Мечела" в 2026 году на фоне постепенного восстановления цен уголь и другую основную продукцию компании.
Согласно сообщению, кредитный рейтинг "Мечела" обусловлен сильной рыночной позицией и сильной оценкой бизнес-профиля, которая определяется с учетом высокой степени вертикальной интеграции, значительной доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж, а также сильной продуктовой диверсификации товарного портфеля.
"Сдерживающими факторами для финансового риск-профиля и уровня рейтинга являются все еще высокий показатель долговой нагрузки и низкий показатель обслуживания долга", - добавляется в сообщении.
По оценке АКРА, к ухудшению рейтинга может привести то, что в 2026 году показатель обслуживания долга будет находиться на уровне ниже 2,5х, а показатель долговой нагрузки превысит 3,5х.
На прошлой неделе Минэнерго РФ сообщало, что уже семь угольных компаний получили индивидуальную финансовую поддержку в рамках подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК".
"Мечел" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 20 промышленных предприятий производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
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