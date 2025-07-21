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Цены на медь стабильны в понедельник после роста в пятницу
Цены на медь стабильны в понедельник после роста в пятницу - 21.07.2025, ПРАЙМ
Цены на медь стабильны в понедельник после роста в пятницу
Стоимость меди незначительно снижается в понедельник утром после роста по итогам прошлой торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. | 21.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно снижается в понедельник утром после роста по итогам прошлой торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,03%, до 5,603 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В пятницу металл подорожал на 1,7%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,16%, до 9 778,5 доллара, алюминия - на 2%, до 2 629,5 доллара, стоимость цинка - на 2,98%, до 2 818,5 доллара. Определенное влияние на стоимость меди могут оказывать ожидания относительно дальнейшей торговой политики США. Американский президент Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
Цены на медь стабильны в понедельник после роста в пятницу
Медь незначительно дешевеет в понедельник после роста по итогам пятницы
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно снижается в понедельник утром после роста по итогам прошлой торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,03%, до 5,603 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В пятницу металл подорожал на 1,7%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,16%, до 9 778,5 доллара, алюминия - на 2%, до 2 629,5 доллара, стоимость цинка - на 2,98%, до 2 818,5 доллара.
Определенное влияние на стоимость меди могут оказывать ожидания относительно дальнейшей торговой политики США.
Американский президент Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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