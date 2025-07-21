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В Кремле сообщили о большой работе над проектами меморандумов

В Кремле сообщили о большой работе над проектами меморандумов - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле сообщили о большой работе над проектами меморандумов

России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:17+0300

2025-07-21T13:17+0300

2025-07-21T13:17+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

переговоры

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь также добавил, что проекты меморандумов сторон сейчас диаметрально противоположные, а потому предстоит большая дипломатическая работа."Есть наш проект меморандума, и есть проект меморандума, который передан украинской стороной... Пока, скажем так, они являются абсолютно диаметрально противоположными. Предстоит большая дипломатическая работа", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

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россия, украина, дмитрий песков, переговоры