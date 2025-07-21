https://1prime.ru/20250721/microsoft-859749307.html

Microsoft инвестирует в сбор данных на языках ЕС для разработки ИИ

Microsoft инвестирует в сбор данных на языках ЕС для разработки ИИ - 21.07.2025, ПРАЙМ

Microsoft инвестирует в сбор данных на языках ЕС для разработки ИИ

Корпорация Microsoft создаст исследовательские центры для сбора данных на языках Евросоюза в интересах развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщил... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T13:25+0300

2025-07-21T13:25+0300

2025-07-21T13:25+0300

microsoft

технологии

ии

развитие ии

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft создаст исследовательские центры для сбора данных на языках Евросоюза в интересах развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент компании Брэд Смит агентству Франс Пресс. "С сентября Microsoft откроет исследовательские подразделения в городе Страсбург на востоке Франции, чтобы содействовать расширению доступности многоязычных данных для разработки ИИ, по крайней мере, на 10 из 24 языков Европейского союза", - говорится в публикации. В материале сообщается, что эти центры будут проводить оцифровку книг и вести запись большого объема аудио, а также отмечается, что до сих пор модели ИИ преимущественного обучались на англоязычном материале. Ранее газета Financial Times сообщала, что крупные технологические компании США, включая Microsoft, поддерживают лоббистскую кампанию по принятию десятилетнего запрета американским штатам самостоятельно регулировать модели ИИ.

https://1prime.ru/20250721/ii-859738478.html

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microsoft, технологии, ии, развитие ии