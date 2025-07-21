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Минобороны РФ предложило поднять зарплату военным сверх запланированного
Минобороны РФ предложило поднять зарплату военным сверх запланированного - 21.07.2025, ПРАЙМ
Минобороны РФ предложило поднять зарплату военным сверх запланированного
Минобороны РФ предлагает в 2025 году поднять оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%, соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T23:56+0300
2025-07-21T23:56+0300
2025-07-21T23:56+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Минобороны РФ предлагает в 2025 году поднять оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%, соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный оборонным ведомством, представлен на портале официального публикования правовых актов. "Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что предложение касается окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Кроме того, предлагается повысить оклады сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
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минобороны рф, военнослужащие, зарплата
Экономика, Минобороны РФ, военнослужащие, зарплата
Минобороны РФ предложило поднять зарплату военным сверх запланированного
Минобороны РФ предложило поднять оклады военнослужащим на 7,6%, а не на 4,5%
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Минобороны РФ предлагает в 2025 году поднять оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%, соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный оборонным ведомством, представлен на портале официального публикования правовых актов.
"Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что предложение касается окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Кроме того, предлагается повысить оклады сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
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