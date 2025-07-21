https://1prime.ru/20250721/mintrans-859756090.html

Минтранс сообщил о штатной работе всех аэропортов, кроме Калуги

Минтранс сообщил о штатной работе всех аэропортов, кроме Калуги - 21.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс сообщил о штатной работе всех аэропортов, кроме Калуги

Все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме, сообщил Минтранс РФ. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T15:49+0300

2025-07-21T15:49+0300

2025-07-21T15:49+0300

россия

калуга

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Все аэропорты, за исключением Калуги, работают в штатном режиме, сообщил Минтранс РФ. "Сейчас, за исключением Калуги, все российские аэропорты принимают и отправляют рейсы", - сообщило министерство. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

https://1prime.ru/20250721/aeroflot-859754260.html

калуга

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россия, калуга