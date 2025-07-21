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Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме
Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме - 21.07.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме
Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:54+0300
2025-07-21T15:54+0300
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россия
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ. "Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов... Авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию", - сообщили в министерстве. За минувшие выходные более 14 тысяч пассажиров были размещены в гостиницах. Также выдаются ваучеры на питание и напитки. Эти услуги предоставляют бесплатно в рамках федеральных авиационных правил. Чтобы их получить, необходимо обратится к представителю перевозчика в аэропорту. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
15:54 21.07.2025
 
Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме

Минтранс: российские аэропорты продолжают работать в усиленном режиме

© fotolia.com / Fernando SoaresПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© fotolia.com / Fernando Soares
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ.
"Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов... Авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию", - сообщили в министерстве.
За минувшие выходные более 14 тысяч пассажиров были размещены в гостиницах. Также выдаются ваучеры на питание и напитки. Эти услуги предоставляют бесплатно в рамках федеральных авиационных правил. Чтобы их получить, необходимо обратится к представителю перевозчика в аэропорту.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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11:11
 
БизнесРОССИЯРосавиация
 
 
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