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Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме

Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме - 21.07.2025, ПРАЙМ

Авиакомпании и аэропорты России продолжают работать в усиленном режиме

Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T15:54+0300

2025-07-21T15:54+0300

2025-07-21T15:54+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российские авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию, сообщил Минтранс РФ. "Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов... Авиакомпании и аэропорты продолжают работать в усиленном режиме для скорейшего возвращения к штатному расписанию", - сообщили в министерстве. За минувшие выходные более 14 тысяч пассажиров были размещены в гостиницах. Также выдаются ваучеры на питание и напитки. Эти услуги предоставляют бесплатно в рамках федеральных авиационных правил. Чтобы их получить, необходимо обратится к представителю перевозчика в аэропорту. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

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бизнес, россия, росавиация