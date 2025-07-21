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Мишустин прилетел в Приамурье - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин прилетел в Приамурье
Мишустин прилетел в Приамурье - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин прилетел в Приамурье
Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область, с этого региона начинается рабочая поездка премьера в Дальневосточный федеральный округ. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T05:41+0300
2025-07-21T05:41+0300
россия
экономика
благовещенск
амурская область
рф
михаил мишустин
василий орлов
алексей чекунков
минвостокразвития
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область, с этого региона начинается рабочая поездка премьера в Дальневосточный федеральный округ. Глава кабмина в понедельник в Благовещенске осмотрит строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Кроме того, премьер ознакомится с работой автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" - одного из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе, а также осмотрит таможенно-логистический терминал "Каникурган". Помимо этого, Мишустин в Благовещенске посетит один из социально-культурных объектов и проведет отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Вместе с главой кабмина в регионе будут работать министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Мишустин каждый год посещает регионы Дальнего Востока и Сибири с рабочей поездкой. Приамурье на этот раз стало первой точкой в рамках такого традиционного турне. После Благовещенска премьер-министр отправится в Читу, где проведет совещание о развитии экспорта зерна и посетит Забайкальский краевой перинатальный центр. Также в графике премьера будет беседа с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
благовещенск
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россия, благовещенск, амурская область, рф, михаил мишустин, василий орлов, алексей чекунков, минвостокразвития
РОССИЯ, Экономика, Благовещенск, Амурская область, РФ, Михаил Мишустин, Василий Орлов, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
05:41 21.07.2025
 
Мишустин прилетел в Приамурье

Мишустин прилетел в Приамурье, с этого региона начинается рабочая поездка в ДФО

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область, с этого региона начинается рабочая поездка премьера в Дальневосточный федеральный округ.
Глава кабмина в понедельник в Благовещенске осмотрит строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Кроме того, премьер ознакомится с работой автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" - одного из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе, а также осмотрит таможенно-логистический терминал "Каникурган".
Помимо этого, Мишустин в Благовещенске посетит один из социально-культурных объектов и проведет отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Вместе с главой кабмина в регионе будут работать министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Мишустин каждый год посещает регионы Дальнего Востока и Сибири с рабочей поездкой. Приамурье на этот раз стало первой точкой в рамках такого традиционного турне. После Благовещенска премьер-министр отправится в Читу, где проведет совещание о развитии экспорта зерна и посетит Забайкальский краевой перинатальный центр. Также в графике премьера будет беседа с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
 
ЭкономикаРОССИЯБлаговещенскАмурская областьРФМихаил МишустинВасилий ОрловАлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
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