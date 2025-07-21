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Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске

Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске - 21.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T05:50+0300

2025-07-21T05:50+0300

2025-07-21T05:50+0300

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благовещенск

михаил мишустин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта. Возведение нового аэровокзального комплекса началось в 2023 году. Сейчас уже завершен монтаж металлоконструкций здания, 3 тысячи квадратных метров стеновых сэндвич-панелей. Ведутся работы с фасадными и витражными конструкциями. Внутри здания сооружают перегородки и обустраивают инженерные системы. На привокзальной площади для пассажиров и гостей оборудуют рекреационную зону. Здесь расположится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. Обновленная привокзальная площадь, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета модернизация аэродромного комплекса завершена практически в полном объеме. В частности, успешно используется новая взлетно-посадочная полоса - она способна принимать все типы воздушных судов. Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, то в 2024 году достиг 928 тысяч. В 2025 году ожидается больше 1 миллиона пассажиров.

благовещенск

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бизнес, россия, благовещенск, михаил мишустин