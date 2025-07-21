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Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья

Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья - 21.07.2025, ПРАЙМ

Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T05:53+0300

2025-07-21T05:53+0300

2025-07-21T05:53+0300

бизнес

россия

рф

амурская область

благовещенск

михаил мишустин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области. Автодорога Благовещенск - Бибиково соединяет областную столицу с международным аэропортом Игнатьево. С мая этого года началась реконструкция трассы с расширением до четырех полос и разделением потоков. Цель - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность.

рф

амурская область

благовещенск

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бизнес, россия, рф, амурская область, благовещенск, михаил мишустин