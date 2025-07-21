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Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья
Добавлены подробности (после 2 абзац) | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T06:02+0300
2025-07-21T06:02+0300
2025-07-21T06:02+0300
бизнес
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амурская область
благовещенск
михаил мишустин
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Добавлены подробности (после 2 абзац)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области.
Автодорога Благовещенск - Бибиково соединяет областную столицу с международным аэропортом Игнатьево. С мая этого года началась реконструкция трассы с расширением до четырех полос и разделением потоков. Цель - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность.
Все работы планируется закончить в 2030 году. При этом сейчас дорога строится с опережением темпов. Поэтому Мишустина попросили подумать о том, чтобы выделить часть средств раньше.
"Что касается этой дороги - безусловно, она нужна для людей и бизнеса, поскольку интенсивность движения ежегодно возрастает. И чем быстрее она будет введена в действие, тем больший эффект получит экономика региона. Средства на ее реконструкцию предусмотрены. Поручу проработать вопрос об их перераспределении, чтобы не допускать пауз в финансировании работ", - отреагировал премьер.
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амурская область
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бизнес, россия, рф, амурская область, благовещенск, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Амурская область, Благовещенск, Михаил Мишустин
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области
Добавлены подробности (после 2 абзац)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области.
Автодорога Благовещенск - Бибиково соединяет областную столицу с международным аэропортом Игнатьево. С мая этого года началась реконструкция трассы с расширением до четырех полос и разделением потоков. Цель - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность.
Все работы планируется закончить в 2030 году. При этом сейчас дорога строится с опережением темпов. Поэтому Мишустина попросили подумать о том, чтобы выделить часть средств раньше.
"Что касается этой дороги - безусловно, она нужна для людей и бизнеса, поскольку интенсивность движения ежегодно возрастает. И чем быстрее она будет введена в действие, тем больший эффект получит экономика региона. Средства на ее реконструкцию предусмотрены. Поручу проработать вопрос об их перераспределении, чтобы не допускать пауз в финансировании работ", - отреагировал премьер.