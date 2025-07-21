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Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган"
Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T06:39+0300
2025-07-21T06:39+0300
россия
бизнес
экономика
рф
михаил мишустин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через государственную границу "Кани-Курган". "Кани-курган" является одним из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе. Десятого июня 2022 года состоялась официальная церемония открытия движения грузового транспорта через пограничный мостовой переход и через пункты пропуска "Кани-Курган" и "Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили. В настоящее время с российской стороны пункт пропуска "Кани-Курган" функционирует по временной схеме с ограничениями по инфраструктуре и пропускной способности. Временная схема создана на период до завершения создания постоянного автомобильного пункта пропуска. За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тысяч транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход. С августа 2023 года открыты перевозки опасных грузов (гелий, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ). Перевозки опасных грузов осуществляются в ежедневном режиме, отмечается постепенное наращивание их объемов. Так, за прошедший период 2025 года экспортный поток транспорта с опасными грузами возрос с 91 транспортного средства за январь до 225 транспортных средств за июнь. Ведется постоянная работа по увеличению транспортного потока, наращиванию объема грузоперевозок и расширению номенклатуры перевозимых грузов.
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россия, бизнес, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, Михаил Мишустин
06:39 21.07.2025
 
Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган"

Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган"

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через государственную границу "Кани-Курган".
"Кани-курган" является одним из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе. Десятого июня 2022 года состоялась официальная церемония открытия движения грузового транспорта через пограничный мостовой переход и через пункты пропуска "Кани-Курган" и "Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили.
В настоящее время с российской стороны пункт пропуска "Кани-Курган" функционирует по временной схеме с ограничениями по инфраструктуре и пропускной способности. Временная схема создана на период до завершения создания постоянного автомобильного пункта пропуска. За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тысяч транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход.
С августа 2023 года открыты перевозки опасных грузов (гелий, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ). Перевозки опасных грузов осуществляются в ежедневном режиме, отмечается постепенное наращивание их объемов. Так, за прошедший период 2025 года экспортный поток транспорта с опасными грузами возрос с 91 транспортного средства за январь до 225 транспортных средств за июнь.
Ведется постоянная работа по увеличению транспортного потока, наращиванию объема грузоперевозок и расширению номенклатуры перевозимых грузов.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМихаил Мишустин
 
 
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