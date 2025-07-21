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Мишустин ознакомился с работой таможенного терминала близ Благовещенска
Мишустин ознакомился с работой таможенного терминала близ Благовещенска - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин ознакомился с работой таможенного терминала близ Благовещенска
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с работой таможенно-логистического терминала "Каникурган" близ Благовещенска, передает корреспондент РИА Новости. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:03+0300
2025-07-21T07:03+0300
2025-07-21T07:03+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с работой таможенно-логистического терминала "Каникурган" близ Благовещенска, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель правительства посетил объект в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область. Мишустин осмотрел складской комплекс терминала.
Таможенно-логистический терминал "Каникурган" находится неподалеку от международного автомобильного моста через реку Амур, который связывает Благовещенск и китайский Хэйхэ.
Терминал общей площадью 180 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в 2023 году. Здесь возможно единовременное размещение не менее 600 большегрузов. Полезная площадь склада временного хранения составляет 22 тысячи квадратов.
Терминал работает круглосуточно, оказывает комплексные таможенные услуги для импортного и экспортного грузопотоков круглый год.
Одна из площадок этого комплекса - зона оформления и таможенного контроля грузов - включает в себя склад временного хранения площадью 3 тысячи квадратных метров. Здесь обеспечены возможности погрузки для всех типов транспортных средств, организовано стеллажное хранение грузов, есть парк необходимой техники.
Вторая площадка - непосредственно грузовой комплекс, в котором расположены два перегрузочных терминала, холодный и сухие склады, в том числе мультитемпературный.
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россия, амурская область, амур, благовещенск, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Амурская область, Амур, Благовещенск, Михаил Мишустин
Мишустин ознакомился с работой таможенного терминала близ Благовещенска
Мишустин осмотрел таможенно-логистический терминал "Каникурган" близ Благовещенска
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с работой таможенно-логистического терминала "Каникурган" близ Благовещенска, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель правительства посетил объект в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область. Мишустин осмотрел складской комплекс терминала.
Таможенно-логистический терминал "Каникурган" находится неподалеку от международного автомобильного моста через реку Амур, который связывает Благовещенск и китайский Хэйхэ.
Терминал общей площадью 180 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в 2023 году. Здесь возможно единовременное размещение не менее 600 большегрузов. Полезная площадь склада временного хранения составляет 22 тысячи квадратов.
Терминал работает круглосуточно, оказывает комплексные таможенные услуги для импортного и экспортного грузопотоков круглый год.
Одна из площадок этого комплекса - зона оформления и таможенного контроля грузов - включает в себя склад временного хранения площадью 3 тысячи квадратных метров. Здесь обеспечены возможности погрузки для всех типов транспортных средств, организовано стеллажное хранение грузов, есть парк необходимой техники.
Вторая площадка - непосредственно грузовой комплекс, в котором расположены два перегрузочных терминала, холодный и сухие склады, в том числе мультитемпературный.