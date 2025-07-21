https://1prime.ru/20250721/mishustin-859734129.html
Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке
Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке
Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:39+0300
2025-07-21T07:39+0300
2025-07-21T07:39+0300
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алексей чекунков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке.
"Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - подлчеркнул Мишустин, говоря о создании международных ТОР.
Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.
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россия, дальний восток, рф, амурская область, михаил мишустин, алексей чекунков, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, РФ, Амурская область, Михаил Мишустин, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке
Мишустин: создание ТОР на Дальнем Востоке поможет привлечь новых инвесторов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке.
"Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - подлчеркнул Мишустин, говоря о создании международных ТОР.
Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.