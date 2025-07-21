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Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке

Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке - 21.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке

Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T07:39+0300

2025-07-21T07:39+0300

2025-07-21T07:39+0300

экономика

россия

дальний восток

рф

амурская область

михаил мишустин

алексей чекунков

минвостокразвития

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. "Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - подлчеркнул Мишустин, говоря о создании международных ТОР. Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.

дальний восток

рф

амурская область

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россия, дальний восток, рф, амурская область, михаил мишустин, алексей чекунков, минвостокразвития