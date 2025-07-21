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Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке
Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке
Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:39+0300
2025-07-21T07:39+0300
экономика
россия
дальний восток
рф
амурская область
михаил мишустин
алексей чекунков
минвостокразвития
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. "Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - подлчеркнул Мишустин, говоря о создании международных ТОР. Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.
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россия, дальний восток, рф, амурская область, михаил мишустин, алексей чекунков, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, РФ, Амурская область, Михаил Мишустин, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
07:39 21.07.2025
 
Мишустин оценил идею создания ТОР на Дальнем Востоке

Мишустин: создание ТОР на Дальнем Востоке поможет привлечь новых инвесторов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке.
"Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать, в том числе, наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - подлчеркнул Мишустин, говоря о создании международных ТОР.
Глава кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокРФАмурская областьМихаил МишустинАлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
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