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Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске

Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске - 21.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T07:48+0300

2025-07-21T07:48+0300

2025-07-21T07:48+0300

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске. Он находится в центральной части города, на так называемой Золотой миле - это участок набережной Амура, где реализуют проект комплексного развития. Вся территория "Золотой мили" является намывной, она появилась после масштабного берегоукрепления и благоустройства набережной. Дом российско-китайской дружбы представляет собой отдельно стоящее здание, имеющее сложную эллипсообразную форму с переменной этажностью. На крыше предусмотрена смотровая площадка. Строительство началось в 2020 году, а закончить его планируют в грядущем сентябре. "Золотая миля" также включает в себя Трансграничную канатно-подвесную дорогу между городами Благовещенск и Хэйхэ. Это первая в мире канатная дорога между двумя странами, она соединяет Россию и Китай. Сейчас объект готов примерно на 80%, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2026 года. Протяженность канатно-подвесной дороги - 976 метров, она состоит из двух независимых линий с двумя кабинками вместимостью до 110 человек каждая. Пропускная способность - 6,8 тысячи человек в сутки в каждом направлении. Помимо этого в составе "Золотой мили" - международный конгрессно-выставочный центр, гостиничный комплекс премиум-класса, аллея фонтанов, Амурский динопарк и другие объекты.

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