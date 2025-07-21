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Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске
Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:48+0300
2025-07-21T07:48+0300
россия
экономика
благовещенск
рф
амур
михаил мишустин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске. Он находится в центральной части города, на так называемой Золотой миле - это участок набережной Амура, где реализуют проект комплексного развития. Вся территория "Золотой мили" является намывной, она появилась после масштабного берегоукрепления и благоустройства набережной. Дом российско-китайской дружбы представляет собой отдельно стоящее здание, имеющее сложную эллипсообразную форму с переменной этажностью. На крыше предусмотрена смотровая площадка. Строительство началось в 2020 году, а закончить его планируют в грядущем сентябре. "Золотая миля" также включает в себя Трансграничную канатно-подвесную дорогу между городами Благовещенск и Хэйхэ. Это первая в мире канатная дорога между двумя странами, она соединяет Россию и Китай. Сейчас объект готов примерно на 80%, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2026 года. Протяженность канатно-подвесной дороги - 976 метров, она состоит из двух независимых линий с двумя кабинками вместимостью до 110 человек каждая. Пропускная способность - 6,8 тысячи человек в сутки в каждом направлении. Помимо этого в составе "Золотой мили" - международный конгрессно-выставочный центр, гостиничный комплекс премиум-класса, аллея фонтанов, Амурский динопарк и другие объекты.
благовещенск
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россия, благовещенск, рф, амур, михаил мишустин
РОССИЯ, Экономика, Благовещенск, РФ, Амур, Михаил Мишустин
07:48 21.07.2025
 
Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске

Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел строящийся Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске.
Он находится в центральной части города, на так называемой Золотой миле - это участок набережной Амура, где реализуют проект комплексного развития. Вся территория "Золотой мили" является намывной, она появилась после масштабного берегоукрепления и благоустройства набережной.
Дом российско-китайской дружбы представляет собой отдельно стоящее здание, имеющее сложную эллипсообразную форму с переменной этажностью. На крыше предусмотрена смотровая площадка. Строительство началось в 2020 году, а закончить его планируют в грядущем сентябре.
"Золотая миля" также включает в себя Трансграничную канатно-подвесную дорогу между городами Благовещенск и Хэйхэ. Это первая в мире канатная дорога между двумя странами, она соединяет Россию и Китай. Сейчас объект готов примерно на 80%, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2026 года. Протяженность канатно-подвесной дороги - 976 метров, она состоит из двух независимых линий с двумя кабинками вместимостью до 110 человек каждая. Пропускная способность - 6,8 тысячи человек в сутки в каждом направлении. Помимо этого в составе "Золотой мили" - международный конгрессно-выставочный центр, гостиничный комплекс премиум-класса, аллея фонтанов, Амурский динопарк и другие объекты.
 
ЭкономикаРОССИЯБлаговещенскРФАмурМихаил Мишустин
 
 
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