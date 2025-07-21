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На перевооружение пунктов пропуска направят 180 млрд рублей
На перевооружение пунктов пропуска направят 180 млрд рублей - 21.07.2025, ПРАЙМ
На перевооружение пунктов пропуска направят 180 млрд рублей
Около 180 миллиардов рублей будет направлено в рамках текущей бюджетной трехлетки на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:12+0300
2025-07-21T07:12+0300
2025-07-21T07:12+0300
экономика
финансы
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рф
михаил мишустин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Около 180 миллиардов рублей будет направлено в рамках текущей бюджетной трехлетки на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу с применением передовых цифровых и технических решений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас в целом по стране ведется большая работа по развитию трансграничной логистики. В рамках текущей бюджетной трехлетки направим почти 180 миллиардов рублей на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу с применением передовых цифровых и технических решений", - сказал Мишустин журналистам во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Кани-Курган".
"В ближайшие пять лет планируем модернизировать более четверти всех действующих. Это приоритетные пункты с точки зрения сложившегося и перспективного товарооборота. И только в Дальневосточном округе такая работа предусмотрена для свыше 30 из них", - уточнил премьер.
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финансы, россия, рф, михаил мишустин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
На перевооружение пунктов пропуска направят 180 млрд рублей
Мишустин: на перевооружение пунктов пропуска через границу направят 180 млрд рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Около 180 миллиардов рублей будет направлено в рамках текущей бюджетной трехлетки на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу с применением передовых цифровых и технических решений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас в целом по стране ведется большая работа по развитию трансграничной логистики. В рамках текущей бюджетной трехлетки направим почти 180 миллиардов рублей на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу с применением передовых цифровых и технических решений", - сказал Мишустин журналистам во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Кани-Курган".
"В ближайшие пять лет планируем модернизировать более четверти всех действующих. Это приоритетные пункты с точки зрения сложившегося и перспективного товарооборота. И только в Дальневосточном округе такая работа предусмотрена для свыше 30 из них", - уточнил премьер.