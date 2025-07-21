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"Пришло время". Во Франции были шокированы происходящим на Украине

"Пришло время". Во Франции были шокированы происходящим на Украине - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Пришло время". Во Франции были шокированы происходящим на Украине

Западу придется открыть глаза на ситуацию с насильственной мобилизацией на Украине. Об этом в социальной сети Х написал Лидер партии "Вставай, Франция" Николя... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T08:32+0300

2025-07-21T08:32+0300

2025-07-21T08:32+0300

политика

украина

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запад

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Западу придется открыть глаза на ситуацию с насильственной мобилизацией на Украине. Об этом в социальной сети Х написал Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та "демократия", которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза", — заметил политик.Так Дюпон-Эньян отреагировал на появившееся в социальных сетях видео, где люди в военной форме тащат человека по земле, держа его за руки.Ранее СМИ неоднократно сообщали о появлении в сети такого рода видео. На опубликованных кадрах представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.

https://1prime.ru/20250720/ukraina-859729203.html

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украина, франция, запад