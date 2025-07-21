https://1prime.ru/20250721/mobilizatsiya-859735878.html
"Пришло время". Во Франции были шокированы происходящим на Украине
"Пришло время". Во Франции были шокированы происходящим на Украине - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Пришло время". Во Франции были шокированы происходящим на Украине
Западу придется открыть глаза на ситуацию с насильственной мобилизацией на Украине. Об этом в социальной сети Х написал Лидер партии "Вставай, Франция" Николя... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T08:32+0300
2025-07-21T08:32+0300
2025-07-21T08:32+0300
политика
украина
франция
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Западу придется открыть глаза на ситуацию с насильственной мобилизацией на Украине. Об этом в социальной сети Х написал Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та "демократия", которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза", — заметил политик.Так Дюпон-Эньян отреагировал на появившееся в социальных сетях видео, где люди в военной форме тащат человека по земле, держа его за руки.Ранее СМИ неоднократно сообщали о появлении в сети такого рода видео. На опубликованных кадрах представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
https://1prime.ru/20250720/ukraina-859729203.html
украина
франция
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, запад
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД
"Пришло время". Во Франции были шокированы происходящим на Украине
Дюпон-Эньян призвал Запад проснуться после видео с мобилизацией в ВСУ
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Западу придется открыть глаза на ситуацию с насильственной мобилизацией на Украине. Об этом в социальной сети Х написал Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та "демократия", которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза", — заметил политик.
Так Дюпон-Эньян отреагировал на появившееся в социальных сетях видео, где люди в военной форме тащат человека по земле, держа его за руки.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о появлении в сети такого рода видео. На опубликованных кадрах представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
В Раде сообщили о военных расходах Украины в 2025 году