https://1prime.ru/20250721/mosbirzha-859740674.html
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T10:54+0300
2025-07-21T10:54+0300
2025-07-21T10:54+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки."По состоянию на 10.05 текущая цена составила 4560 рублей (Отклонение – 23.91%). Произошло повышение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (3680 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10.09. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.39 мск.Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
https://1prime.ru/20250721/aktsii-859734997.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после их роста
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 10.05 текущая цена составила 4560 рублей (Отклонение – 23.91%). Произошло повышение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (3680 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10.09. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.39 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Российский рынок акций растет утром понедельника