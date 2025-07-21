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Московская биржа расширит список иностранных ценных бумаг
Московская биржа расширит список иностранных ценных бумаг - 21.07.2025, ПРАЙМ
Московская биржа расширит список иностранных ценных бумаг
Московская биржа с 28 июля ощутимо расширит перечень иностранных ценных бумаг, доступных для торговли на внебиржевом рынке акций, следует из сообщения торговой... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T15:02+0300
2025-07-21T15:02+0300
2025-07-21T15:02+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 28 июля ощутимо расширит перечень иностранных ценных бумаг, доступных для торговли на внебиржевом рынке акций, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа 28 июля 2025 года увеличит число иностранных ценных бумаг для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК). Это расширит возможности квалифицированных инвесторов по операциям с иностранными ценными бумагами, учитываемыми в НРД (Национальном расчётном депозитарии - ред.)", - говорится в сообщении. При этом, судя по представленным иллюстративным материалам биржи, количество доступных иностранных ценных бумаг вырастет до 679 с прежних 127. Московская биржа также подчёркивает, что намерена продолжить расширение списка доступных инструментов, учитывая пожелания инвесторов. Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК начал работу в апреле 2023 года. Пользователям доступны внебиржевые сделки с акциями компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской биржи. Подавать оферты и заключать сделки можно в период с 6.50 мск до 23.50 мск. Квалифицированным инвесторам доступны сделки покупки и продажи ценных бумаг, неквалифицированные инвесторы могут только продавать ценные бумаги. Дополнительного подключения профессиональных участников торгов к внебиржевому рынку акций с ЦК не требуется. Группа "Московская биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий и клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках.
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рынок, акции, торги
Экономика, Рынок, Акции, Торги
Московская биржа расширит список иностранных ценных бумаг
Московская биржа с 28 июля увеличит перечень иностранных ценных бумаг
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Московская биржа с 28 июля ощутимо расширит перечень иностранных ценных бумаг, доступных для торговли на внебиржевом рынке акций, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа 28 июля 2025 года увеличит число иностранных ценных бумаг для заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК). Это расширит возможности квалифицированных инвесторов по операциям с иностранными ценными бумагами, учитываемыми в НРД (Национальном расчётном депозитарии - ред.)", - говорится в сообщении.
При этом, судя по представленным иллюстративным материалам биржи, количество доступных иностранных ценных бумаг вырастет до 679 с прежних 127.
Московская биржа также подчёркивает, что намерена продолжить расширение списка доступных инструментов, учитывая пожелания инвесторов.
Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК начал работу в апреле 2023 года. Пользователям доступны внебиржевые сделки с акциями компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской биржи. Подавать оферты и заключать сделки можно в период с 6.50 мск до 23.50 мск.
Квалифицированным инвесторам доступны сделки покупки и продажи ценных бумаг, неквалифицированные инвесторы могут только продавать ценные бумаги. Дополнительного подключения профессиональных участников торгов к внебиржевому рынку акций с ЦК не требуется.
Группа "Московская биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий и клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках.
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