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Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов
Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов
Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб: они сообщают о готовой к вручению и уже оплаченной посылке,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T05:02+0300
2025-07-21T05:02+0300
финансы
бизнес
мтс
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб: они сообщают о готовой к вручению и уже оплаченной посылке, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Жертве звонят якобы от имени известного маркетплейса или службы доставки и сообщают о готовой к вручению посылке. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя", - сказал он. Во время разговора человеку предлагают подтвердить личность и отправляют по смс-уведомлению код, ссылаясь на требования службы доставки или безопасности площадки. Эксперт отмечает, что на деле этот код используется мошенниками для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. В некоторых случаях злоумышленники присылают ссылку якобы от курьерской компании, которая ведет на поддельный сайт. На этом ресурсе жертву просят ввести личные данные. Кроме того, во время разговора мошенники могут утверждать, что без немедленного подтверждения или прохождения верификации посылка будет утилизирована, деньги не вернуть, а возможна даже блокировка аккаунта на маркетплейсе. Таким образом, аферистам удается убедить жертву передать им конфиденциальные данные, рассказал Бийчук.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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финансы, бизнес, мтс
Финансы, Бизнес, МТС
05:02 21.07.2025
 
Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов

МТС: мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб: они сообщают о готовой к вручению и уже оплаченной посылке, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Жертве звонят якобы от имени известного маркетплейса или службы доставки и сообщают о готовой к вручению посылке. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя", - сказал он.
Во время разговора человеку предлагают подтвердить личность и отправляют по смс-уведомлению код, ссылаясь на требования службы доставки или безопасности площадки.
Эксперт отмечает, что на деле этот код используется мошенниками для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. В некоторых случаях злоумышленники присылают ссылку якобы от курьерской компании, которая ведет на поддельный сайт. На этом ресурсе жертву просят ввести личные данные.
Кроме того, во время разговора мошенники могут утверждать, что без немедленного подтверждения или прохождения верификации посылка будет утилизирована, деньги не вернуть, а возможна даже блокировка аккаунта на маркетплейсе. Таким образом, аферистам удается убедить жертву передать им конфиденциальные данные, рассказал Бийчук.
 
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