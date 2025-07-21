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В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
Локальные задержки наземного транспорта возможны из-за погодных условий в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:45+0300
2025-07-21T07:45+0300
2025-07-21T07:45+0300
бизнес
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Локальные задержки наземного транспорта возможны из-за погодных условий в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.
Дептранс порекомендовал москвичам быть внимательными и слушать объявления водителей.
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бизнес, москва
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
Дептранс Москвы: из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Локальные задержки наземного транспорта возможны из-за погодных условий в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.
Дептранс порекомендовал москвичам быть внимательными и слушать объявления водителей.