https://1prime.ru/20250721/moskva-859734396.html

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта

Локальные задержки наземного транспорта возможны из-за погодных условий в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T07:45+0300

2025-07-21T07:45+0300

2025-07-21T07:45+0300

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859734396.jpg?1753073150

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Локальные задержки наземного транспорта возможны из-за погодных условий в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении. Дептранс порекомендовал москвичам быть внимательными и слушать объявления водителей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва