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Минтруд оценил рост минимального размера оплаты труда в 2026 году

Минтруд оценил рост минимального размера оплаты труда в 2026 году - 21.07.2025, ПРАЙМ

Минтруд оценил рост минимального размера оплаты труда в 2026 году

Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 20,7%, сообщили в пресс-службе Минтруда России. | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:37+0300

2025-07-21T11:37+0300

2025-07-21T11:53+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 20,7%, сообщили в пресс-службе Минтруда России."Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что по законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. В этом году МРОТ составляет чуть более 22 тысяч рублей.

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