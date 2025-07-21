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Минтруд оценил рост минимального размера оплаты труда в 2026 году
Минтруд оценил рост минимального размера оплаты труда в 2026 году - 21.07.2025, ПРАЙМ
Минтруд оценил рост минимального размера оплаты труда в 2026 году
Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 20,7%, сообщили в пресс-службе Минтруда России. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:37+0300
2025-07-21T11:37+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 20,7%, сообщили в пресс-службе Минтруда России."Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что по законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. В этом году МРОТ составляет чуть более 22 тысяч рублей.
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россия, мрот, минтруд
Экономика, РОССИЯ, МРОТ, Минтруд
Минтруд оценил рост минимального размера оплаты труда в 2026 году
Минтруд: рост минимального размера оплаты труда в 2026 году составит 20,7%
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 20,7%, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. В этом году МРОТ составляет чуть более 22 тысяч рублей.
МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей, заявил Мишустин