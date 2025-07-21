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Минтруд рассказал, скольких россиян затронет рост МРОТ
Минтруд рассказал, скольких россиян затронет рост МРОТ - 21.07.2025, ПРАЙМ
Минтруд рассказал, скольких россиян затронет рост МРОТ
Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:58+0300
2025-07-21T11:58+0300
2025-07-21T11:58+0300
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России. “Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян”, - говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. Увеличение МРОТ на 16,6% в 2025 году затронуло 4,2 миллиона человек в России.
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минтруд, мрот, повышение мрот, россия
Экономика, Минтруд, МРОТ, повышение МРОТ, РОССИЯ
Минтруд рассказал, скольких россиян затронет рост МРОТ
Минтруд: рост МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Рост минимального размера оплаты труда в следующем году затронет 4,6 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
“Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян”, - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее, чем до 35 тысяч рублей в месяц. Увеличение МРОТ на 16,6% в 2025 году затронуло 4,2 миллиона человек в России.
Минтруд оценил рост минимального размера оплаты труда в 2026 году