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МТС назначила нового операционного директора Travel-направления

МТС назначила нового операционного директора Travel-направления - 21.07.2025, ПРАЙМ

МТС назначила нового операционного директора Travel-направления

Новым операционным директором travel-направления МТС, которое предоставляет услуги онлайн-бронирования отелей, назначен Денис Похазников, рассказали РИА Новости | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T04:35+0300

2025-07-21T04:35+0300

2025-07-21T04:35+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Новым операционным директором travel-направления МТС, которое предоставляет услуги онлайн-бронирования отелей, назначен Денис Похазников, рассказали РИА Новости в компании; ранее он занимал должность финансового директора "Яндекс Такси". "ПАО "МТС" ... объявляет о назначении Дениса Похазникова операционным директором travel-направления, которое предоставляет услуги онлайн-бронирования отелей. Назначение призвано усилить управленческую команду в условиях изменения стратегии travel-направления МТС в сторону b2b", - сообщили в МТС. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с Похазниковым, во время работы в "Яндекс Такси" он отвечал за все финансовые решения, включая разработку бизнес-стратегии и интеграцию активов за рубежом. По его словам, Похазников в 2023 году курировал сделку по выкупу "Яндексом" оставшейся доли Uber в группе компаний "Яндекс Такси" за 702,5 миллиона долларов, в результате эта сделка являлась одной из крупнейших за тот период. Источник также добавил, что Похазникова позвал к себе в команду еще один выходец из "Яндекса" - Кирилл Тренин, который возглавил travel-направление экосистемы МТС в марте 2025 года. Смена в руководстве произошла на фоне изменения стратегии traveltech-актива, которая заключается в сосредоточении деятельности в бизнес-сфере сервиса онлайн-бронирования Bronevik.com, а также построения синергии с гостиничным бизнесом АФК "Система", которая является основным акционером МТС. В МТС отметили, что Похазников в должности операционного директора будет курировать финансовый менеджмент, включая фокусирование ресурсов на реализации новой стратегии. В рамках нее компания сосредотачивается на развитии b2b-сегмента бизнеса, в первую очередь traveltech-платформы Bronevik.com. По словам компании, в 2025 году планируется усиление позиций Bronevik.com как поставщика отельной базы для российских и зарубежных ОТА (online travel agency), агентств делового туризма, турагентств и других сервисов. Bronevik.com планирует и дальше наращивать продажи отелей из своей базы в различных каналах и развивать и запускать новые продукты для отельеров. В конце декабря 2024 года вице-президент МТС по финансам Алексей Катунин заявлял, что МТС Travel, входящий в экосистему компании, попал в число бизнес-направлений, которые группа решила больше не развивать и не поддерживать. Платформа Bronevik.com появилась в 2008 году, и с 2022 года входит в экосистему МТС. Компания имеет прямые контракты с более чем 100 тысячами объектов размещения по России и странам ближнего зарубежья.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, мтс, яндекс, uber