https://1prime.ru/20250721/mvd-859738309.html

В МВД рассказали, как обезопасить данные на Android

В МВД рассказали, как обезопасить данные на Android - 21.07.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как обезопасить данные на Android

Для повышения конфиденциальности и безопасности данных на телефоне с системой Android лучше отключить автоматическое подключение к небезопасным сетям Wi-Fi,... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:28+0300

2025-07-21T09:28+0300

2025-07-21T09:28+0300

мошенничество

технологии

мвд

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Для повышения конфиденциальности и безопасности данных на телефоне с системой Android лучше отключить автоматическое подключение к небезопасным сетям Wi-Fi, выключить показ паролей, рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Включать Wi-Fi автоматически: отключите, чтобы устройство не подключалось к небезопасным сетям без вашего ведома. Разрешить сети WEP: отключите, так как WEP считается устаревшим и небезопасным стандартом", - советуют в МВД. Также правоохранители рекомендуют при необходимости отключать Bluetooth, чтобы снизить риск атак через него, включить функцию показа уведомлений и конфиденциальной информации только после разблокировки, а также установить тайм-аут экрана. "Разблокировка устройства: используйте PIN, пароль или графический ключ. Не используйте "Свайп" или "Отсутствует". Блокировка экрана: установите мгновенную блокировку после тайм-аута экрана и при нажатии кнопки питания", - разъясняют правоохранители. Кроме того, для безопасности данных лучше отключить доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений, которым они не нужны, сбросить рекламный идентификатор и удалите его, чтобы минимизировать таргетинг, отключить показ паролей, чтобы защитить данные от визуального перехвата, выключить передачу данных для диагностики, чтобы ограничить передачу личной информации. "Блокировка SIM-карты: установите PIN для SIM-карты и измените его на безопасный. Сканирование приложений: включите, чтобы система проверяла на наличие вредоносного ПО. Добавление пользователей с экрана блокировки: отключите, чтобы никто не мог создать нового пользователя без разрешения", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250719/mvd-859706606.html

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технологии, мвд