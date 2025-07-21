Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД разъяснило правила переезда в Россию для граждан недружественных стран - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250721/mvd-859757857.html
МВД разъяснило правила переезда в Россию для граждан недружественных стран
МВД разъяснило правила переезда в Россию для граждан недружественных стран - 21.07.2025, ПРАЙМ
МВД разъяснило правила переезда в Россию для граждан недружественных стран
Категория визы не имеет значения для граждан из недружественных стран, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и желают... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T16:32+0300
2025-07-21T16:33+0300
россия
общество
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859757580_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_37e771fc8e04bd76f193ef932a6071bf.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Категория визы не имеет значения для граждан из недружественных стран, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и желают переехать в Россию, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Напоминаем, что согласно Указу №702 к кругу заявителей относятся граждане иностранных государств, включенных в перечень (недружественных - ред.) стран, и лица, постоянно проживающие в этих странах, желающие переехать в Россию для проживания независимо от заявленной ими цели пребывания в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подать заявление на получение разрешения на временное проживание в рамках указа можно с любой имеющейся действительной визой. Оно будет принято при предъявлении единой электронной визы, туристической, частной, деловой или другой визы. Получать специальную частную визу, предусмотренную Указом №702, необязательно. "Например, если иностранец, прибывший из недружественного государства, уже находится в России с туристической визой и хочет подать заявление на получение РВП, ему не нужно покидать Россию и получать специальную частную визу посла с пометкой "Указ №702" и вновь въезжать по ней в Россию", - рассказали правоохранители. Кроме того, в МВД подчеркнули, что на период рассмотрения заявления срок действия визы или временного пребывания лиц, находящихся в России, будет продлен.
https://1prime.ru/20250716/sovfed--859550029.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859757580_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_d2d9da85c0cc35a72f63867b2e1e6880.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , мвд
РОССИЯ, Общество , МВД
16:32 21.07.2025 (обновлено: 16:33 21.07.2025)
 
МВД разъяснило правила переезда в Россию для граждан недружественных стран

МВД: категория визы не имеет значения для граждан из недружественных стран

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Категория визы не имеет значения для граждан из недружественных стран, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и желают переехать в Россию, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"Напоминаем, что согласно Указу №702 к кругу заявителей относятся граждане иностранных государств, включенных в перечень (недружественных - ред.) стран, и лица, постоянно проживающие в этих странах, желающие переехать в Россию для проживания независимо от заявленной ими цели пребывания в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Подать заявление на получение разрешения на временное проживание в рамках указа можно с любой имеющейся действительной визой. Оно будет принято при предъявлении единой электронной визы, туристической, частной, деловой или другой визы. Получать специальную частную визу, предусмотренную Указом №702, необязательно.
"Например, если иностранец, прибывший из недружественного государства, уже находится в России с туристической визой и хочет подать заявление на получение РВП, ему не нужно покидать Россию и получать специальную частную визу посла с пометкой "Указ №702" и вновь въезжать по ней в Россию", - рассказали правоохранители.
Кроме того, в МВД подчеркнули, что на период рассмотрения заявления срок действия визы или временного пребывания лиц, находящихся в России, будет продлен.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Совфед одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы
16 июля, 13:09
 
РОССИЯОбществоМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала