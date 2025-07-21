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МВД разъяснило правила переезда в Россию для граждан недружественных стран

МВД разъяснило правила переезда в Россию для граждан недружественных стран - 21.07.2025, ПРАЙМ

МВД разъяснило правила переезда в Россию для граждан недружественных стран

Категория визы не имеет значения для граждан из недружественных стран, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и желают... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T16:32+0300

2025-07-21T16:32+0300

2025-07-21T16:33+0300

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мвд

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Категория визы не имеет значения для граждан из недружественных стран, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и желают переехать в Россию, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Напоминаем, что согласно Указу №702 к кругу заявителей относятся граждане иностранных государств, включенных в перечень (недружественных - ред.) стран, и лица, постоянно проживающие в этих странах, желающие переехать в Россию для проживания независимо от заявленной ими цели пребывания в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подать заявление на получение разрешения на временное проживание в рамках указа можно с любой имеющейся действительной визой. Оно будет принято при предъявлении единой электронной визы, туристической, частной, деловой или другой визы. Получать специальную частную визу, предусмотренную Указом №702, необязательно. "Например, если иностранец, прибывший из недружественного государства, уже находится в России с туристической визой и хочет подать заявление на получение РВП, ему не нужно покидать Россию и получать специальную частную визу посла с пометкой "Указ №702" и вновь въезжать по ней в Россию", - рассказали правоохранители. Кроме того, в МВД подчеркнули, что на период рассмотрения заявления срок действия визы или временного пребывания лиц, находящихся в России, будет продлен.

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россия, общество , мвд