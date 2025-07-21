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Никитин рассказал о работе аэропортов в условиях "Ковера" - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Никитин рассказал о работе аэропортов в условиях "Ковера"
Никитин рассказал о работе аэропортов в условиях "Ковера" - 21.07.2025, ПРАЙМ
Никитин рассказал о работе аэропортов в условиях "Ковера"
Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", власти понимают возможные неудобства и... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T06:30+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", власти понимают возможные неудобства и стараются их минимизировать, но главное - это безопасность людей, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Мы же не можем прогнозировать, когда вводится "Ковер" и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь - в первую очередь. Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет", - подчеркнул глава Минтранса, отвечая на вопрос, возможно ли минимизировать задержки рейсов в условиях введения плана "Ковер".
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бизнес, финансы, банки, рф
Бизнес, Финансы, Банки, РФ
06:30 21.07.2025
 
Никитин рассказал о работе аэропортов в условиях "Ковера"

Никитин: работу аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - ПРАЙМ. Работу российских аэропортов продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне введения плана "Ковер", власти понимают возможные неудобства и стараются их минимизировать, но главное - это безопасность людей, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Мы же не можем прогнозировать, когда вводится "Ковер" и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь - в первую очередь. Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет", - подчеркнул глава Минтранса, отвечая на вопрос, возможно ли минимизировать задержки рейсов в условиях введения плана "Ковер".
 
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