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"Норникель" понизил прогноз производства цветных металлов - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250721/nornikel-859761433.html
"Норникель" понизил прогноз производства цветных металлов
"Норникель" понизил прогноз производства цветных металлов - 21.07.2025, ПРАЙМ
"Норникель" понизил прогноз производства цветных металлов
"Норникель" сместил вниз прогнозные диапазоны производства основных цветных металлов на своих предприятиях на текущий год, в особенности никеля и платины,... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T18:07+0300
2025-07-21T18:07+0300
экономика
норникель
прогноз
цветные металлы
никель
платина
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Норникель" сместил вниз прогнозные диапазоны производства основных цветных металлов на своих предприятиях на текущий год, в особенности никеля и платины, следует из новых оценок компании. В компании ожидают теперь, что производство никеля по итогам текущего года составит от 196 до 204 тысяч тонн, меди, без учета Забайкальского дивизиона, - 343-355 тысячи тонн, палладия - 2,677-2,729 миллиона унций, платины - 645-662 тысячи унций; в Забайкальском дивизионе результаты достигнут 66-70 тысяч тонн меди (в медном концентрате). Ранее, в конце января, компания прогнозировала производство никеля в наступающем году в размере 204-211 тысяч тонн, а меди - в объеме 353-373 тысяч тонн без учета Забайкальского дивизиона. При этом в Забайкальском дивизионе ожидалось производство меди (в медном концентрате) также на уровне 66-70 тысяч тонн. Кроме того, компания прогнозировала производство палладия в текущем году в размере 2,704-2,756 миллиона унций, платины - 662–675 тысяч унций. "На второе полугодие запланировано проведение ряда крупных ремонтов с целью повышения надежности основного технологического оборудования, а также продолжена адаптация к эксплуатации нового импорт-замещающего горного оборудования", - прокомментировал старший вице-президент – операционный директор компании Александр Попов, его слова приводятся в сообщении компании. "В результате этого мы незначительно понижаем прогноз производства никеля и меди на 2025 год и оставляем прогноз производства МПГ (металлов платиновой группы - ред.) относительно ранее опубликованного практически без существенных изменений", - заключил он.
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норникель, прогноз, цветные металлы, никель, платина
Экономика, Норникель, прогноз, цветные металлы, никель, платина
18:07 21.07.2025
 
"Норникель" понизил прогноз производства цветных металлов

"Норникель" понизил прогноз выпуска никеля и платины на 2025 год

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. "Норникель" сместил вниз прогнозные диапазоны производства основных цветных металлов на своих предприятиях на текущий год, в особенности никеля и платины, следует из новых оценок компании.
В компании ожидают теперь, что производство никеля по итогам текущего года составит от 196 до 204 тысяч тонн, меди, без учета Забайкальского дивизиона, - 343-355 тысячи тонн, палладия - 2,677-2,729 миллиона унций, платины - 645-662 тысячи унций; в Забайкальском дивизионе результаты достигнут 66-70 тысяч тонн меди (в медном концентрате).
Ранее, в конце января, компания прогнозировала производство никеля в наступающем году в размере 204-211 тысяч тонн, а меди - в объеме 353-373 тысяч тонн без учета Забайкальского дивизиона. При этом в Забайкальском дивизионе ожидалось производство меди (в медном концентрате) также на уровне 66-70 тысяч тонн.
Кроме того, компания прогнозировала производство палладия в текущем году в размере 2,704-2,756 миллиона унций, платины - 662–675 тысяч унций.
"На второе полугодие запланировано проведение ряда крупных ремонтов с целью повышения надежности основного технологического оборудования, а также продолжена адаптация к эксплуатации нового импорт-замещающего горного оборудования", - прокомментировал старший вице-президент – операционный директор компании Александр Попов, его слова приводятся в сообщении компании.
"В результате этого мы незначительно понижаем прогноз производства никеля и меди на 2025 год и оставляем прогноз производства МПГ (металлов платиновой группы - ред.) относительно ранее опубликованного практически без существенных изменений", - заключил он.
СМП - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Норникель" в I полугодии сократил выпуск никеля и палладия
17:10
 
ЭкономикаНорникельпрогнозцветные металлыникельплатина
 
 
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