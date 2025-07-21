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Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое

Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое - 21.07.2025, ПРАЙМ

Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое

Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T10:57+0300

2025-07-21T10:57+0300

2025-07-21T10:57+0300

москва

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 23,4 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В том числе в июне столичный Росреестр зафиксировал 3,5 тысячи ДДУ с привлечением кредитных средств - в три раза меньше, чем в июне прошлого года.В сообщении также указывается, что доля первичных сделок, оформленных с применением ипотеки, снизилась с 61,6% в первом полугодии 2024 года до 42,2% в первой половине 2025-го.

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