Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250721/novostroyki-859741026.html
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое - 21.07.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое
Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T10:57+0300
2025-07-21T10:57+0300
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111513_0:88:3326:1960_1920x0_80_0_0_d42902033512807aaa738ae49a3bf0da.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 23,4 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В том числе в июне столичный Росреестр зафиксировал 3,5 тысячи ДДУ с привлечением кредитных средств - в три раза меньше, чем в июне прошлого года.В сообщении также указывается, что доля первичных сделок, оформленных с применением ипотеки, снизилась с 61,6% в первом полугодии 2024 года до 42,2% в первой половине 2025-го.
https://1prime.ru/20250717/gosduma-859617848.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111513_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c029a0ea4e8c525c87176f4c83f23433.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва
МОСКВА
10:57 21.07.2025
 
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое

Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали за полгода почти вдвое

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 23,4 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в июне столичный Росреестр зафиксировал 3,5 тысячи ДДУ с привлечением кредитных средств - в три раза меньше, чем в июне прошлого года.
В сообщении также указывается, что доля первичных сделок, оформленных с применением ипотеки, снизилась с 61,6% в первом полугодии 2024 года до 42,2% в первой половине 2025-го.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Госдума уточнила пошлины за регистрацию недвижимости и ввела новые льготы
17 июля, 14:28
 
МОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала