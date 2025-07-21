https://1prime.ru/20250721/novostroyki-859741026.html
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое - 21.07.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое
Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T10:57+0300
2025-07-21T10:57+0300
2025-07-21T10:57+0300
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111513_0:88:3326:1960_1920x0_80_0_0_d42902033512807aaa738ae49a3bf0da.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 23,4 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.В том числе в июне столичный Росреестр зафиксировал 3,5 тысячи ДДУ с привлечением кредитных средств - в три раза меньше, чем в июне прошлого года.В сообщении также указывается, что доля первичных сделок, оформленных с применением ипотеки, снизилась с 61,6% в первом полугодии 2024 года до 42,2% в первой половине 2025-го.
https://1prime.ru/20250717/gosduma-859617848.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111513_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c029a0ea4e8c525c87176f4c83f23433.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали почти вдвое
Продажи новостроек в ипотеку в Москве упали за полгода почти вдвое
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Продажи новостроек в Москве в ипотеку с учетом нежилой недвижимости снизились в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 23,4 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в июне столичный Росреестр зафиксировал 3,5 тысячи ДДУ с привлечением кредитных средств - в три раза меньше, чем в июне прошлого года.
В сообщении также указывается, что доля первичных сделок, оформленных с применением ипотеки, снизилась с 61,6% в первом полугодии 2024 года до 42,2% в первой половине 2025-го.
Госдума уточнила пошлины за регистрацию недвижимости и ввела новые льготы