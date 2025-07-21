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На Крымском мосту образовалась очередь из 700 машин
На Крымском мосту образовалась очередь из 700 машин - 21.07.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту образовалась очередь из 700 машин
Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда около 100 машин, сообщил оперативный... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T07:45+0300
2025-07-21T07:45+0300
2025-07-21T07:45+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - ПРАЙМ. Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда около 100 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
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бизнес, россия, крым, кубань, тамань
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КРЫМ, КУБАНЬ, Тамань
На Крымском мосту образовалась очередь из 700 машин
Очередь из 700 машин образовалась на Крымском мосту со стороны Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - ПРАЙМ. Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда около 100 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.