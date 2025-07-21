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Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК

Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК - 21.07.2025, ПРАЙМ

Глава Удмуртии рассказал Путину о работе предприятий ОПК

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики выполняют задачу по... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T14:54+0300

2025-07-21T14:54+0300

2025-07-21T14:54+0300

экономика

промышленность

россия

удмуртия

владимир путин

калашников

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения. В понедельник президент России принял с докладом главу Удмуртии. Бречалов поблагодарил Путина за внимание и отношение к труду сотрудников оборонной отрасли республики, отметив, что в Удмуртии были удостоены ордена Российской Федерации "За доблестный труд" Воткинский завод, концерн "Калашников" и "Ижевские беспилотные системы". "Оборонный комплекс имеет существенную долю и ВРП (валовой региональный продукт), и в налогах. Но что очень важно, хочется заметить, что они не забывают про задачу об увеличении производства продукции гражданского и двойного назначения", - сказал Бречалов. "Двадцать два процента – это уже прилично. Это хорошо", - оценил Путин. Бречалов в свою очередь уточнил, что при возросших нагрузках ОПК и трудностях с кадрами предприятия Удмуртии все равно выполняют задачу по увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения.

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удмуртия

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промышленность, россия, удмуртия, владимир путин, калашников