Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц рассказал о проблемах с поставками ЗРК Patriot - 21.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250721/patriot-859767071.html
Мерц рассказал о проблемах с поставками ЗРК Patriot
Мерц рассказал о проблемах с поставками ЗРК Patriot - 21.07.2025, ПРАЙМ
Мерц рассказал о проблемах с поставками ЗРК Patriot
США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, однако замена еще не закуплена, обсуждаются... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T21:46+0300
2025-07-21T21:48+0300
вооружения
фридрих мерц
евросоюз
patriot
украина
сша
поставки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/07/849893161_0:0:3244:1824_1920x0_80_0_0_d4db043ec00b865694e72891d3c37d8f.jpg
БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, однако замена еще не закуплена, обсуждаются детали, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять киевскому режиму. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно ему Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США) полную стоимость этого оружия". В середине июля он сообщил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Украине имеющиеся у них Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Министры правительств ЕС в настоящее время ведут переговоры по этому вопросу. Существует общее согласие со стороны американского правительства на передачу систем Patriot нам - Германии и Европейскому союзу, а мы, со своей стороны, передаём имеющиеся у нас системы Patriot Украине. То есть мы поставляем, а нам предоставляют замену. Но эта замена пока фактически ещё не закуплена. В настоящий момент ведутся переговоры с американским правительством о том, откуда должна поступить эта замена", - сказал Мерц журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел портал правительства ФРГ. При этом канцлер подчеркнул, что принципиальное обещание со стороны США, что Европа получит замену, уже дано. "Теперь остаётся только согласовать детали между министрами обороны", - заключил он. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20250717/patriot-859622104.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/07/849893161_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_25a893b696c9f68517c00abac4f402d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фридрих мерц, евросоюз, patriot, украина, сша, поставки
Вооружения, Фридрих Мерц, Евросоюз, Patriot, УКРАИНА, США, поставки
21:46 21.07.2025 (обновлено: 21:48 21.07.2025)
 
Мерц рассказал о проблемах с поставками ЗРК Patriot

Мерц: США еще не поставили ЕС ЗРК Patriot вместо тех, что будут переданы Киеву

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 21 июл - ПРАЙМ. США пообещали Германии и ЕС новые зенитные ракетные комплексы Patriot, если Европа передаст свои системы Украине, однако замена еще не закуплена, обсуждаются детали, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять киевскому режиму. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно ему Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США) полную стоимость этого оружия". В середине июля он сообщил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Украине имеющиеся у них Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
"Министры правительств ЕС в настоящее время ведут переговоры по этому вопросу. Существует общее согласие со стороны американского правительства на передачу систем Patriot нам - Германии и Европейскому союзу, а мы, со своей стороны, передаём имеющиеся у нас системы Patriot Украине. То есть мы поставляем, а нам предоставляют замену. Но эта замена пока фактически ещё не закуплена. В настоящий момент ведутся переговоры с американским правительством о том, откуда должна поступить эта замена", - сказал Мерц журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел портал правительства ФРГ.
При этом канцлер подчеркнул, что принципиальное обещание со стороны США, что Европа получит замену, уже дано. "Теперь остаётся только согласовать детали между министрами обороны", - заключил он.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
17 июля, 15:22
 
ВооруженияФридрих МерцЕвросоюзPatriotУКРАИНАСШАпоставки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала