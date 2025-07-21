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В Bavaria-Bau изучили, почему граждане Германии переезжают в Россию

В Bavaria-Bau изучили, почему граждане Германии переезжают в Россию - 21.07.2025, ПРАЙМ

В Bavaria-Bau изучили, почему граждане Германии переезжают в Россию

Немало граждан ФРГ переезжают в РФ по экономическим причинам, к тому же в России в отличие от Германии комфортно и безопасно, заявил РИА Новости член... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T09:33+0300

2025-07-21T09:33+0300

2025-07-21T09:33+0300

германия

россия

переезд

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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Немало граждан ФРГ переезжают в РФ по экономическим причинам, к тому же в России в отличие от Германии комфортно и безопасно, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "Поверьте, я знаю немало своих соотечественников, которые переехали в Россию по экономическим причинам",- сказал он. "В отличие от Германии в России они имеют возможность вести куда более достойный образ жизни. Жить в добротных домах, отдавать своих детей учиться в хорошие школы, где они могут изучать несколько иностранных языков. В Германии все это в разы дороже",- добавил собеседник агентства. В России, по его словам, "к тому же комфортно и безопасно, чего не скажешь о Германии". "Возьмите, допустим, ту же, скажем, Ruhrgebiet, Рурскую область, где уже вечером на улицу без опаски не выйдешь. Москва - не Берлин, где постоянно происходят какие-то стычки между всеми приехавшими в страну и полицией",- заметил Эбергардт.

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германия, россия, переезд