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В Турции ответили на вопрос о новой дате переговоров России и Украины
В Турции ответили на вопрос о новой дате переговоров России и Украины - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Турции ответили на вопрос о новой дате переговоров России и Украины
Конкретных согласованных дат по вероятному третьему раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле пока нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:09+0300
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АНКАРА, 21 июл - ПРАЙМ. Конкретных согласованных дат по вероятному третьему раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле пока нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться к концу недели, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле, сообщило в понедельник утром издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники."Пока нет информации по конкретной, согласованной дате. В случае наличия такой информации, об этом будет объявлено", - заявил РИА Новости представитель администрации президента Турции на просьбу прокомментировать публикации СМИ о вероятных датах переговоров.Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
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Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
В Турции ответили на вопрос о новой дате переговоров России и Украины
Администрация Эрдогана: конкретных дат по переговорам РФ и Украины пока нет
АНКАРА, 21 июл - ПРАЙМ. Конкретных согласованных дат по вероятному третьему раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле пока нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться к концу недели, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле, сообщило в понедельник утром издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники.
"Пока нет информации по конкретной, согласованной дате. В случае наличия такой информации, об этом будет объявлено", - заявил РИА Новости представитель администрации президента Турции на просьбу прокомментировать публикации СМИ о вероятных датах переговоров.
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
В Кремле поддержали идею добавить динамики переговорам с Украиной