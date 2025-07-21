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МИД Ирана рассказал о переговорах представителя Тегерана с Путиным - 21.07.2025, ПРАЙМ
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МИД Ирана рассказал о переговорах представителя Тегерана с Путиным
МИД Ирана рассказал о переговорах представителя Тегерана с Путиным - 21.07.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана рассказал о переговорах представителя Тегерана с Путиным
Старший советник верховного лидера Ирана в ходе визита Али Лариджани в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудил с ним двухсторонние отношения Москвы и... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T11:40+0300
2025-07-21T11:40+0300
политика
москва
ближний восток
иран
владимир путин
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ТЕГЕРАН, 21 июл - ПРАЙМ. Старший советник верховного лидера Ирана в ходе визита Али Лариджани в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудил с ним двухсторонние отношения Москвы и Тегерана, а также передал ему послание от иранского руководства, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. "Лариджани в ходе визита в Москву передал президенту Путину послание от руководства Ирана с общими позициями и взглядами исламской республики в отношении ситуации на Ближнем Востоке, глобальных процессов, а также двухсторонних отношений. Он провел хорошую встречу с Путиным. Был обсужден широкий спектр актуальных тем, среди которых были как двухстороння повестка, так и ситуация на Ближнем Востоке за последние 3-4 недели", - сказал он в прямом эфире. В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы.
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москва, ближний восток, иран, владимир путин, мид
Политика, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Владимир Путин, МИД
11:40 21.07.2025
 
МИД Ирана рассказал о переговорах представителя Тегерана с Путиным

МИД Ирана: Лариджани обсудил с Путиным двусторонние отношения Москвы и Тегерана

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТЕГЕРАН, 21 июл - ПРАЙМ. Старший советник верховного лидера Ирана в ходе визита Али Лариджани в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудил с ним двухсторонние отношения Москвы и Тегерана, а также передал ему послание от иранского руководства, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"Лариджани в ходе визита в Москву передал президенту Путину послание от руководства Ирана с общими позициями и взглядами исламской республики в отношении ситуации на Ближнем Востоке, глобальных процессов, а также двухсторонних отношений. Он провел хорошую встречу с Путиным. Был обсужден широкий спектр актуальных тем, среди которых были как двухстороння повестка, так и ситуация на Ближнем Востоке за последние 3-4 недели", - сказал он в прямом эфире.
В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы.
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