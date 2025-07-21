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МИД Ирана рассказал о переговорах представителя Тегерана с Путиным

МИД Ирана рассказал о переговорах представителя Тегерана с Путиным - 21.07.2025, ПРАЙМ

МИД Ирана рассказал о переговорах представителя Тегерана с Путиным

Старший советник верховного лидера Ирана в ходе визита Али Лариджани в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудил с ним двухсторонние отношения Москвы и... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T11:40+0300

2025-07-21T11:40+0300

2025-07-21T11:40+0300

политика

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ближний восток

иран

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ТЕГЕРАН, 21 июл - ПРАЙМ. Старший советник верховного лидера Ирана в ходе визита Али Лариджани в Москву провел хорошую встречу с Путиным, обсудил с ним двухсторонние отношения Москвы и Тегерана, а также передал ему послание от иранского руководства, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. "Лариджани в ходе визита в Москву передал президенту Путину послание от руководства Ирана с общими позициями и взглядами исламской республики в отношении ситуации на Ближнем Востоке, глобальных процессов, а также двухсторонних отношений. Он провел хорошую встречу с Путиным. Был обсужден широкий спектр актуальных тем, среди которых были как двухстороння повестка, так и ситуация на Ближнем Востоке за последние 3-4 недели", - сказал он в прямом эфире. В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Лариджани, который довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы.

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