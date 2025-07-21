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В Кремле ответили на вопросы по новому раунду переговоров с Украиной - 21.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопросы по новому раунду переговоров с Украиной
В Кремле ответили на вопросы по новому раунду переговоров с Украиной - 21.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопросы по новому раунду переговоров с Украиной
Москва проинформирует, как только будет ясность по датам нового раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T13:13+0300
2025-07-21T13:13+0300
политика
россия
дмитрий песков
украина
переговоры
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Москва проинформирует, как только будет ясность по датам нового раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы выступаем за проведение третьего раунда (переговоров с Украиной - ред.). Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь также добавил, что изменений в составе российской делегации нет.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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россия, дмитрий песков, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, переговоры
13:13 21.07.2025
 
В Кремле ответили на вопросы по новому раунду переговоров с Украиной

Песков: Москва сообщит, как только появится ясность по датам переговоров с Украиной

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Москва проинформирует, как только будет ясность по датам нового раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы выступаем за проведение третьего раунда (переговоров с Украиной - ред.). Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также добавил, что изменений в составе российской делегации нет.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
В Кремле заявили о необходимости встречи Путина и Трампа
Вчера, 11:52
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковУКРАИНАпереговоры
 
 
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