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США планируют провести переговоры с Китаем по торговле

США планируют провести переговоры с Китаем по торговле - 21.07.2025, ПРАЙМ

США планируют провести переговоры с Китаем по торговле

США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T16:08+0300

2025-07-21T16:08+0300

2025-07-21T16:08+0300

экономика

сша

китай

пекин

скотт бессент

cnbc

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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы собираемся начать переговоры в самом ближайшем будущем... Думаю, теперь мы можем начать обсуждать другие вопросы", - сказал Бессент в интервью CNBC. Переговоры могут затронуть закупки Пекином российской и иранской нефти, а также необходимость серьёзной экономической переориентации со стороны Китая, добавил министр.

https://1prime.ru/20250715/kitay-859527247.html

сша

китай

пекин

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сша, китай, пекин, скотт бессент, cnbc