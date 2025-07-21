https://1prime.ru/20250721/peregovory-859757062.html
США планируют провести переговоры с Китаем по торговле
США планируют провести переговоры с Китаем по торговле - 21.07.2025, ПРАЙМ
США планируют провести переговоры с Китаем по торговле
США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T16:08+0300
2025-07-21T16:08+0300
2025-07-21T16:08+0300
экономика
сша
китай
пекин
скотт бессент
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/82926/50/829265084_0:76:640:436_1920x0_80_0_0_0fd638d96a781720ceebfdaa96bf1ccb.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы собираемся начать переговоры в самом ближайшем будущем... Думаю, теперь мы можем начать обсуждать другие вопросы", - сказал Бессент в интервью CNBC. Переговоры могут затронуть закупки Пекином российской и иранской нефти, а также необходимость серьёзной экономической переориентации со стороны Китая, добавил министр.
https://1prime.ru/20250715/kitay-859527247.html
сша
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82926/50/829265084_0:16:640:496_1920x0_80_0_0_714e1772785cf1bd0182c1e3eee6bd60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, пекин, скотт бессент, cnbc
Экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Скотт Бессент, CNBC
США планируют провести переговоры с Китаем по торговле
Глава Минфина США Бессент: США намерены провести переговоры с Китаем по торговле
ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы собираемся начать переговоры в самом ближайшем будущем... Думаю, теперь мы можем начать обсуждать другие вопросы", - сказал Бессент в интервью CNBC.
Переговоры могут затронуть закупки Пекином российской и иранской нефти, а также необходимость серьёзной экономической переориентации со стороны Китая, добавил министр.
Китай наращивает экспорт, несмотря на торговую войну с США, пишут СМИ