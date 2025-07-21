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США планируют провести переговоры с Китаем по торговле - 21.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США планируют провести переговоры с Китаем по торговле
США планируют провести переговоры с Китаем по торговле - 21.07.2025, ПРАЙМ
США планируют провести переговоры с Китаем по торговле
США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T16:08+0300
2025-07-21T16:08+0300
экономика
сша
китай
пекин
скотт бессент
cnbc
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы собираемся начать переговоры в самом ближайшем будущем... Думаю, теперь мы можем начать обсуждать другие вопросы", - сказал Бессент в интервью CNBC. Переговоры могут затронуть закупки Пекином российской и иранской нефти, а также необходимость серьёзной экономической переориентации со стороны Китая, добавил министр.
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сша, китай, пекин, скотт бессент, cnbc
Экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Скотт Бессент, CNBC
16:08 21.07.2025
 
США планируют провести переговоры с Китаем по торговле

Глава Минфина США Бессент: США намерены провести переговоры с Китаем по торговле

© Коллаж РИА НовостиФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© Коллаж РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. США собираются провести переговоры с Китаем по двусторонней торговле, а также ряду других вопросов, в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы собираемся начать переговоры в самом ближайшем будущем... Думаю, теперь мы можем начать обсуждать другие вопросы", - сказал Бессент в интервью CNBC.
Переговоры могут затронуть закупки Пекином российской и иранской нефти, а также необходимость серьёзной экономической переориентации со стороны Китая, добавил министр.
%Сделано в Китае - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Китай наращивает экспорт, несмотря на торговую войну с США, пишут СМИ
15 июля, 18:22
 
ЭкономикаСШАКИТАЙПекинСкотт БессентCNBC
 
 
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