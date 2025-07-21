https://1prime.ru/20250721/peregovory-859758019.html

"Зеленский зря запросил переговоры". РФ нужно достичь целей СВО, пишет NYT

"Зеленский зря запросил переговоры". РФ нужно достичь целей СВО, пишет NYT - 21.07.2025, ПРАЙМ

"Зеленский зря запросил переговоры". РФ нужно достичь целей СВО, пишет NYT

Зеленский призвал возобновить застопорившиеся месяц назад переговоры о прекращении огня. Но у России нет ни одной причины останавливать свое наступление ради... | 21.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-21T16:34+0300

2025-07-21T16:34+0300

2025-07-21T16:35+0300

политика

конфликт на украине

владимир зеленский

переговоры

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Зеленский призвал возобновить застопорившиеся месяц назад переговоры о прекращении огня. Но у России нет ни одной причины останавливать свое наступление ради перемирия - ей нужно достичь заявленных целей СВО. Об этом рассказывается в публикации газеты The New York Times.На прошедших месяц назад в Стамбуле российско-украинских переговорах, которые прошли при посредничестве США, сторонам удалось договориться лишь по гуманитарным вопросам, а достижение главной цели встречи - прекращение огня, как показали переговоры, осталось делом весьма отдаленного будущего, говорится в статье. Накануне Владимир Зеленский призвал Россию снова обсудить прекращение боевых действий и обмен пленными, причем вновь предложил личную встречу президенту РФ Владимиру Путину. Примечательно, что это произошло уже после 50-дневного ультиматума, который выдвинул России президент США Дональд Трамп, чтобы, по выражению авторов статьи, "подстегнуть переговорный процесс".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение главы киевского режима, отметил, что Путин хочет заключить соглашение о мире, но все же главное для России - достичь объявленных целей СВО, говорится в статье.При этом авторы обозначили ключевые цели России следующим образом: получение новых территорий, безблоковый статус Украины, ограничение численности ВСУ, признание русского языка на Украине официальным и др. - и ни от одной из указанных целей Россия отказываться не собирается, невзирая ни на ультиматум Трампа, ни на возобновление поставок американского оружия Киеву (за счет Европы), ни новые санкции, в том числе санкции против российских торговых партнеров.Сейчас Киев пребывает в ожидании первой дополнительной партии ЗРК Patriot из ФРГ. В этой связи в материале утверждается, что "обеспечение долговременных поставок средств ПВО помогло бы ускорить переговоры", ведь у Москвы в этой ситуации пропадает стимул затягивать переговорный процесс до тех, пока Украина не исчерпает запас зенитных ракет. Но это для России, как признают сами авторы статьи, все же слабый аргумент, чтобы соглашаться на перемирие, а Зеленский, если каким-либо образом и рассчитывает на успех переговоров с РФ, то скорее всего, напрасно.

https://1prime.ru/20250721/delegatsiya-859749464.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, владимир зеленский, переговоры, россия, владимир путин