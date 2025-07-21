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Названы вопросы обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины - 21.07.2025, ПРАЙМ
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Названы вопросы обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины
Названы вопросы обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины - 21.07.2025, ПРАЙМ
Названы вопросы обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины
Обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов предполагаются в... | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T19:04+0300
2025-07-21T19:20+0300
политика
россия
украина
переговоры
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МОСКВА , 21 июл-ПРАЙМ. Обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов предполагаются в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник в Москве. "Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов", - сказала собеседник агентства. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта, при этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно отмечали готовность к его проведению.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
19:04 21.07.2025 (обновлено: 19:20 21.07.2025)
 
Названы вопросы обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины

Источник: на переговорах РФ и Украины обсудят гуманитарные вопросы

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
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МОСКВА , 21 июл-ПРАЙМ. Обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов предполагаются в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник в Москве.
"Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов", - сказала собеседник агентства.
РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта, при этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно отмечали готовность к его проведению.
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