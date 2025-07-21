https://1prime.ru/20250721/peregovory-859766731.html
Зеленский назвал дату встречи делегаций Украины и России
Зеленский назвал дату встречи делегаций Украины и России - 21.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский назвал дату встречи делегаций Украины и России
Украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский. | 21.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-21T21:23+0300
2025-07-21T21:23+0300
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политика
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский. "Сегодня я обсудил с (секретарем СНБО) Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. В субботу Зеленский заявил, что Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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владимир зеленский, переговоры, россия, украина, турция
Политика, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ
Зеленский назвал дату встречи делегаций Украины и России
Зеленский: Украина планирует провести новую встречу с Россией 23 июля в Турции
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной в предстоящую среду в Турции, заявил в обращении Владимир Зеленский.
"Сегодня я обсудил с (секретарем СНБО) Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
В субботу Зеленский заявил, что Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Названы вопросы для обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины