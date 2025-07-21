https://1prime.ru/20250721/peregovory-859767215.html

СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля

СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля - 21.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля

Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 24-25 июля, передал источник в Москве РИА Новости. | 21.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 24-25 июля, передал источник в Москве РИА Новости.Комментируя вопрос о датах переговоров между Россией и Украиной, источник сообщил: "24-25 июля".

https://1prime.ru/20250721/peregovory-859763454.html

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россия, украина, переговоры, сми