https://1prime.ru/20250721/peregovory-859767215.html
СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля
СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля - 21.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля
Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 24-25 июля, передал источник в Москве РИА Новости. | 21.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 24-25 июля, передал источник в Москве РИА Новости.Комментируя вопрос о датах переговоров между Россией и Украиной, источник сообщил: "24-25 июля".
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, СМИ
СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля
РИА Новости: третий раунд переговоров России и Украины состоится 24-25 июля