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СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля - 21.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля
СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля - 21.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля
Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 24-25 июля, передал источник в Москве РИА Новости. | 21.07.2025, ПРАЙМ
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2025-07-21T21:58+0300
политика
россия
украина
переговоры
сми
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 24-25 июля, передал источник в Москве РИА Новости.Комментируя вопрос о датах переговоров между Россией и Украиной, источник сообщил: "24-25 июля".
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украина
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россия, украина, переговоры, сми
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, СМИ
21:53 21.07.2025 (обновлено: 21:58 21.07.2025)
 
СМИ: новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 24-25 июля

РИА Новости: третий раунд переговоров России и Украины состоится 24-25 июля

© РИА НовостиФлаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции
Флаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 24-25 июля, передал источник в Москве РИА Новости.
Комментируя вопрос о датах переговоров между Россией и Украиной, источник сообщил: "24-25 июля".
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Названы вопросы для обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины
19:04
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговорыСМИ
 
 
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